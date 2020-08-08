CHP'den İnce'ye 24 Haziran yanıtı hazır

Partisini kurmak için gün sayan Muharrem İnce ile CHP arasında bu kez de “sandık hesaplaşması” olacağı iddiası kulisleri hareketlendirdi.

İNCE’NİN SANDIK İDDİASI

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın dünkü haberine göre, İnce, “ortadan kaybolmakla’ eleştirildiği Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesine ilişkin belge açıklayacak. Küçükkaya haberinde, “Edindiğim bilgiye göre açıklayacağı konunun başlığı kamuoyunda, CHP tabanında Muharrem İnce’nin ortadan kaybolmakla eleştirildiği ‘Cumhurbaşkanlığı seçim gecesiyle’ ilgili... Özetle İnce ve yakın ekibinin iddiası, ‘CHP 60 bin sandığa gözlemci koymadı’ olacak” iddiasına yer verildi.

TÜRKİYE’YE KANITLADIK

CHP kaynakları ise İnce’nin neyi açıklayacağını merak ettiklerini belirterek, Hürriyet’e şu değerlendirmelerde bulundular: “Tamamen asparagas. Yüksek Seçim Kurulu kayıtlarında da bizim kaç sandıkta üyemiz olup olmadığı açık açık yer almaktadır. Sandık atamaları seçimlerden çok önce yapılır, hatta atanan kişilerin başına bir şey gelebilir diye bunların yedekleri bile belirlenir. Bu süreçleri iyi bilmek gerekiyor. Muharrem Bey tecrübeli bir insan, bakalım ne açıklayacak? Biz de merakla bekliyoruz. Bütün kayıtlarımız mevcut, biz de takibini yapıyoruz. Paylaşacakları bizim verilerimizin dışında olamaz. Çünkü bu işleri en iyi takip eden parti CHP’dir. Son yerel seçimlerde de bunu en iyi şekilde gösterdi, Türkiye’ye kanıtladı.”

İNCE’DEN TWEET: YOK BİRBİRLERİNDEN FARKLARI

Twitter’dan dün akşam yeni bir açıklama yapan Muharrem İnce, şunları söyledi: “Bir tarafta Ak Parti’den ayrılanlara “Ümmeti bölmeyin”, CHP’den ayrılma iddialarına “en doğal hakkı” deniliyor. Diğer tarafta ise Ak Parti’den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP’de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok birbirlerinden farkları...”