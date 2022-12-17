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CHP’den İmamoğlu cevabı: Adayımızı senaryolar değil masa belirleyecek

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#Faik Öztrak#CHP#İmamoğlu
CHP’den İmamoğlu cevabı: Adayımızı senaryolar değil masa belirleyecek
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 07:00

Mahkûmiyet kararının İmamoğlu’nun adaylık ihtimalini yükselttiği, 6’lı masa ortağı İYİ Parti’nin de bu yönde sinyal verdiği yorumlarına CHP’den yanıt geldi. Sözcü Faik Öztrak, “Kural da usul de belli. Adayımız siyaset mühendisliği senaryolarıyla değil, 6’lı masada belirlenecek” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında siyasi yasak da getiren mahkûmiyet kararının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık ihtimalini yükselttiği, 6’lı masa ortağı İYİ Parti’nin de bu yönde sinyal verdiği yorumlarına şöyle yanıt verdi: “Sürecin nasıl işleyeceği net. 6’lı masanın adayı nerelerde yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiçbir zaman belirlenmeyecek. Kural da usul de belli. Adayımız 6’lı masadaki liderlerin ortak kararıyla belirlenecek. 6’lı masanın adayı da Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak.

SİYASİ MÜHENDİSLİK GİRİŞİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası, getirilmek istenen siyaset yasağı yine milletimizin iradesine, 16 milyon İstanbullunun iradesine, partimize karşı benzer bir siyasi mühendislik girişimidir.

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Şimdi bu davayı açan savcı verilen cezayı az bulmuş. Kararı istinaf mahkemesine götürmek için gerekçeli kararı ivedilikle talep etmiş. Bir de ‘Ben izine çıkıyorum, kararı başsavcılığa gönderin’ demiş. Hayırdır? Bu neyin telaşı, bu neyin acelesi? ‘İzin aldım’ deyip dosyayı başsavcılığa devretmek de neyin nesi? Yine hangi kumpasların peşindeler? Verilen mahkûmiyet kararı ne hukukidir, ne vicdanidir ne de ahlakidir. Bu tamamen siyasi bir karardır. Dokunanın elini yakar.

İKİ ADAY DEĞİL ANLAYIŞ YARIŞACAK

Önümüzdeki seçimde iki aday yarışmayacak. İki ayrı anlayış yarışacak. Bu seçim haklı ile haksız arasında olacak. Demokrasi ile otokrasi arasında olacak.

CHP iktidarında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Kalpleri dağınık olanların akılları birleştirilemez. Biz kalpleri de akılları da birleştireceğiz. Herkesin aklından, tecrübesinden yararlanacağız. Geçmişten kin, nefret çıkarmayacağız. Geçmiş ile bugünü kavga ettirmeyeceğiz. Geleceğimizi sağduyu ve sevgiyle inşa edeceğiz.”

CHP’den İmamoğlu cevabı: Adayımızı senaryolar değil masa belirleyecek

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MIKE TYSON BENZETMESİ

“Meşum planlarıyla millet iradesine darbe vurmaya kalkanlara dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson’ın şu sözünü de hatırlatalım: ‘Ağzına yumruğu yiyene kadar herkesin bir planı vardır.’ Saraydakiler ne kadar karanlık planlar yaparsa yapsınlar sandıkta milletten yiyecekleri yumruklardan kaçamayacaklar. Biz adaleti, hakkı, halkı korumaya devam edeceğiz. Belediye Başkanı’mız Ekrem İmamoğlu görevinin başındadır. 16 milyon İstanbulluya hizmete devam edecektir.”

CHP’den İmamoğlu cevabı: Adayımızı senaryolar değil masa belirleyecek

İMAMOĞLU: BENİ ARAYAN AK PARTİ’Lİ VE MHP’LİLER VAR

Önceki gün 6’lı masa liderleri İmamoğlu’na Saraçhane’de böyle destek vermişti. Dün de İmamoğlu, Şişli’de katıldığı bir törende mahkumiyet kararıyla ilgili, “Beni arayan ve üzüntülerini bildiren hem AK Parti’li hem MHP’li siyasetçiler var” dedi.

 

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#Faik Öztrak#CHP#İmamoğlu

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