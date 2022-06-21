CHP’den HDP’ye ‘tokat’ yanıtı: Vekil polise tokat atamaz

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Öztrak, HDP’li Ahmet Türk’ün, “Bunlara nasıl güveneceğiz, yol yürüyeceğiz” sözleri için, “Olayın öncesini bilmiyoruz, orada yoktuk. Orada milletvekiline karşı provokasyon varsa o da kabul edilemez ama ne olursa olsun bir milletvekili polise tokat, yumruk atamaz. Milletvekili sakin, itidalli olmak zorundadır. Polise tokat, yumruk atmak kabul edilemez, biz burada duruyoruz” dedi.

DOKUNULMAZLIK MESAJI

Öztrak düzenlediği basın toplantısında, Aydeniz’in dokunulmazlığıyla ilgili tavırları konusunda da, “Ne zamandan beri dokunulmazlık dosyasıyla ilgili grup kararı alınıyormuş? Daha dosya komisyona gelmemiş, arkadaşlarımız dosyanın kapağını açıp içinde ne var ne yok görmemişler. Eğer bu konuda grup kararı almak da mümkün değilse hukuka saygılı bir partili olarak milletvekillerimiz dosyayı gördükten sonra kendi kanaatlerine uygun şekilde kararlarını vereceklerdir” diye konuştu.

SİHA YANITI

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Öztrak, DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu’nun bir polis ile yaşadığı tartışmaya ilişkin de, “Bir polisin milletin seçtiği vekile saygısızca davranması, hakaret etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Milletin seçtiği vekillere saygısızca davranan polis milletin kendisine neler yapmaz. Bu polisi uyardık diyerek kimse bu işten sıyrılmaya kalkmasın. Bunu yaparlarsa bu işi yapma talimatını onların verdiği anlaşılır. O polisi derhal görevden alın” dedi. İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu’nun SİHA’larla ilgili açıklamalarına gelen tepkilere yönelik de Öztrak şunları söyledi: “Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada CHP olarak biz savunma sanayimizin çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Kimsenin tereddüdü olmasın ki, biz de iktidara geldiğimizde savunma sanayimizi çok daha fazla destekleyeceğiz, teşvik edeceğiz. Ama birilerinin trollerinin yazdıkları üzerinden siyaset yapmamızı da kimse beklemesin, bunu yapmayacağız.”