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Gündem
Gamze KOLCU / ANKARA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’den Erdoğan’a yanıt: ‘Belediyelerimiz dışlandı’

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
CHP’den Erdoğan’a yanıt: ‘Belediyelerimiz dışlandı’

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın orman yangınlarının söndürülmesinde belediyelerin rolüyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Torun özetle şunları söyledi: “Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı’nın açıklamalarını aklamaya çalışırken, kendisini de çamura batırmıştır. Hem belediyelerimizi yok sayacaksınız hem de sıkışınca sorumluluğu belediyelerimize yükleyeceksiniz. Kimse sıkışınca yan çizmeye kalkmasın.

SORUNLAR ÇOZÜMSÜZ KALDI

Belediye başkanlarımızı kriz toplantılarına davet etmemek, önerilerini dikkate almamak, telefonlarına cevap vermemek, bazı bölgelerde yardım dağıtılmasını engellemeye çalışmak ülkeye ihanettir. Belediyelerimizin dışlanması, çözülebilecek sorunları çözümsüz bırakmıştır.”

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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