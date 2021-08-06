CHP’den Erdoğan’a yanıt: ‘Belediyelerimiz dışlandı’

Torun özetle şunları söyledi: “Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı’nın açıklamalarını aklamaya çalışırken, kendisini de çamura batırmıştır. Hem belediyelerimizi yok sayacaksınız hem de sıkışınca sorumluluğu belediyelerimize yükleyeceksiniz. Kimse sıkışınca yan çizmeye kalkmasın.

SORUNLAR ÇOZÜMSÜZ KALDI

Belediye başkanlarımızı kriz toplantılarına davet etmemek, önerilerini dikkate almamak, telefonlarına cevap vermemek, bazı bölgelerde yardım dağıtılmasını engellemeye çalışmak ülkeye ihanettir. Belediyelerimizin dışlanması, çözülebilecek sorunları çözümsüz bırakmıştır.”

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