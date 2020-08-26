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ANKARA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’den Biden tepkisi: ‘Devlet yönetiminde çay muhabbeti mi olur’

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CHP’den Biden tepkisi: ‘Devlet yönetiminde çay muhabbeti mi olur’
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın sözleriyle ilgili muhalefeti sessiz kalmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Biden’a sanki bir dost siteminde bulunuyor. Devlet yönetiminde çay muhabbeti mi olur? Biden’a sert tepki bu mu?” diye sordu.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan’ın CHP eleştirilerini şöyle yanıtladı:

MUHALEFETE HAKARET

“Kabine toplantıları sonrasında yapılan 14 açıklamanın 13’ünde Erdoğan, başta CHP olmak üzere muhalefete aleni hakaret ediyor. Erdoğan, kabinesini milletin sorunlarını konuşmak ve çözüm bulmak için değil, sanki muhalefet için topluyor. Milletin lehine olan her adımın, her gelişmenin yanında olduk, olmaya da devam ederiz.”

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