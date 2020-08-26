CHP’den Biden tepkisi: ‘Devlet yönetiminde çay muhabbeti mi olur’

Altay, yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan’ın CHP eleştirilerini şöyle yanıtladı:

MUHALEFETE HAKARET

“Kabine toplantıları sonrasında yapılan 14 açıklamanın 13’ünde Erdoğan, başta CHP olmak üzere muhalefete aleni hakaret ediyor. Erdoğan, kabinesini milletin sorunlarını konuşmak ve çözüm bulmak için değil, sanki muhalefet için topluyor. Milletin lehine olan her adımın, her gelişmenin yanında olduk, olmaya da devam ederiz.”