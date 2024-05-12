CHP’den belediyelere ‘akraba’ ve israf genelgesi

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nden belediyelere gönderilen “kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele” genelgesinde, belediyelerde işe alımlarda uygulanacak kurallar ve tasarruf düzenlemelerine yer verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelere gönderilen genelgede öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

-DOLMUŞ KULLANIN: Belediyelerin organizasyonlarında araç konvoyları oluşturulmayacak, otobüs veya dolmuş kullanılacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına makam aracı tahsis edilemeyecek.

-YURTDIŞI GEZİLERİNE SON: Yurtdışına yabancı dil öğrenmesi, bilgi ve görgülerini artırmaları gibi gerekçelerle belediye çalışanları gönderilemeyecek.

-KAYIRMAYA İZİN YOK: Personel yönetiminde akrabalık, hısımlık, ticari ilişki gibi sosyal ilişkiler üzerinden şartları sağlıyor olsa bile tercihte bulunulamayacak.

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-İHALELER AÇIK: Kamu ihalelerinin açık ihale usulüyle yapılmasına özen gösterilecek.

-HEDİYE, EŞANTİYON VERMEYİN: Yılbaşı ve bayram dönemlerinde belediye başkanları da dahil olmak üzere yöneticiler tarafından gönderilecek kamu görevi gereği ortaya çıkan iletişim dışındaki tebrik, telgraf ve benzeri posta hizmetlerine ilişkin kâğıt, baskı, posta, e-posta ve benzeri giderler hiçbir şekilde belediye bütçesinden ödenmeyecek, tanıtım ürünleri, hatıra, hediye, eşantiyon verilmeyecek.