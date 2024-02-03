CHP’den AYM’ye Atalay başvurusu

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM’ye başvuru öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Atalay hakkında verilmiş bir kesin hüküm bulunmadığını savunarak şu açıklamayı yaptı:

“Anayasa Mahkemesi, kendisine yapılan başvurular doğrultusunda iki kez Atalay’ın seçilme ve siyaset yapma hakkı ile kişi güvenliği ve hürriyeti hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu karar sonrasında Anayasa Mahkemesi kararının ilk derece mahkemesine dönmesi, ilk derece mahkemesi yargılamanın durdurulmasına karar vermesi, bu yazıyı Adalet Bakanlığı’na iletmesi, Adalet Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı’na geçen yazının da bir tezkere ile TBMM’ye iletilmesi gerekirken, tek hâkimle bir üst yazı ile ilk derece mahkemesi kararı temyiz mercine yollamış ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Daire Başkanı bir yazı ile kararı TBMM’ye iletmiş ve bu karar da 30 Ocak 2024 tarihinde okunmuştur.

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ANAYASA’YA AYKIRI

Bu durum açıkça Anayasa’nın başlangıç hükümleri ile 2’nci maddesine, 6’ncı maddesine ve 153’üncü maddesine aykırıdır. Numan Kurtulmuş’a şunu sormak gerekir; neden bugüne kadar Can Atalay hakkında verilen ve temyizen onanmış olan kararı okumadı? Anayasa Mahkemesi kararını bekledi. Peki, Anayasa Mahkemesi kararı nasıl çıktı? Hak ihlali şeklinde çıktı. Yani Anayasa Mahkemesi kararı hak ihlali şeklinde çıkmışsa, ortada kesin bir hüküm yoktur. Dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi ve durdurulması gerekmektedir. Bu bağlamda Numan Kurtulmuş’un yaptığı açıklama tümüyle hukuka aykırıdır.

(CHP’nin eylem planı) Mitingle başlayacağız ve MYK kararı doğrultusunda izleyen stratejilerimizi ve eylemlerimizi de kamuoyuyla paylaşacağız.”