CHP’den ‘Altın Kart’ vaadi

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Özel, şu açıklamayı yaptı: “Bir evde gelir asgari ücrete tamamlanmalıdır diyoruz. Bunu anlaşılır, somut ve Türk aile yapısına uygun bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye’de yoksulluk var, bu yoksulluğu ortadan kaldırmak için her aileyi belli bir gelir seviyesine getireeğiz. Bunun adı bir asgari ücret.

YOKSUL AİLELERE HER AY BİR ALTIN

Bir tam altın aşağı yukarı aynı ücrete denk geliyor. Yoksul ailelere eğer hiç geliri yoksa her ay bir altın vereceğiz. Gelirin asgari ücrete oranla durumuna göre yarım ya da çeyrek altın vereceğiz. Bunu Altın Kart olarak ailelere vereceğiz. 12. Cumhurbaşkanı altınları sattırdı. 13. Cumhurbaşkanı altın verecek. İnsanların giden altınlarını geri getirmenin peşindeyiz. Yoksullara seçimden sonra her ay bir altını vatandaşlık hakkı olarak vereceğiz. İşsiz kalmış, gelirinden olmuş birisi, batmış bir esnaf asgari ücretin altına düştüğünde bu yurttaşlarımıza altın vereceğiz.”