Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CHP’den ‘Altın Kart’ vaadi

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Altın Kart#Vaat
CHP’den ‘Altın Kart’ vaadi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 07:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarlarında hayata geçirecekleri Aile Destekleri Sigortası ile ev kadınlarının sigortasının “altın hesabı” olacağını belirterek, “ihtiyaç sahibi ailelere her ay bir Cumhuriyet altını vereceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Özel, şu açıklamayı yaptı: “Bir evde gelir asgari ücrete tamamlanmalıdır diyoruz. Bunu anlaşılır, somut ve Türk aile yapısına uygun bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye’de yoksulluk var, bu yoksulluğu ortadan kaldırmak için her aileyi belli bir gelir seviyesine getireeğiz. Bunun adı bir asgari ücret.

YOKSUL AİLELERE HER AY BİR ALTIN

Bir tam altın aşağı yukarı aynı ücrete denk geliyor. Yoksul ailelere eğer hiç geliri yoksa her ay bir altın vereceğiz. Gelirin asgari ücrete oranla durumuna göre yarım ya da çeyrek altın vereceğiz. Bunu Altın Kart olarak ailelere vereceğiz. 12. Cumhurbaşkanı altınları sattırdı. 13. Cumhurbaşkanı altın verecek. İnsanların giden altınlarını geri getirmenin peşindeyiz. Yoksullara seçimden sonra her ay bir altını vatandaşlık hakkı olarak vereceğiz. İşsiz kalmış, gelirinden olmuş birisi, batmış bir esnaf asgari ücretin altına düştüğünde bu yurttaşlarımıza altın vereceğiz.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgür Özel#Altın Kart#Vaat

BAKMADAN GEÇME!

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık
Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız Dünya bu çözümleri tartışıyor...

Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız? Dünya bu çözümleri tartışıyor...

#Su Baskını