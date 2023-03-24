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CHP’den Ağıralioğlu yorumu: Kendisini bağlar

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#İYİ Parti#CHP#Yavuz Ağıralioğlu
CHP’den Ağıralioğlu yorumu: Kendisini bağlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 07:00

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sert açıklamalarına CHP’den yanıt geldi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bir milletvekili şahsi görüşlerini ifade edebilir. Şahsi görüşü olduğunu kendisi de ifade etti. O nedenle görüşleri partisini kesinlikle bağlamaz. Biz ittifak içinde İYİ Parti ile hiçbir sorun olmadan yol yürüyoruz. Onun için bu arkadaşımızın yaptığı açıklama kendisini bağlıyor” dedi. Özkoç, “Burada son kez grup başkanvekili olarak basın toplantısı yapıyorum” diyerek, yeni dönemde milletvekili adayı olmayacağını da açıkladı. Özkoç, “Yürütmede görev verilirse orada ya da ülkem için başka bir yerde görev verilirse orada görev yaparım” sözleriyle de yeni dönemde bakanlık beklentisini dile getirdi. Özkoç, Meclis muhabirlerinden de helallik istedi. 

ÖZKOÇ’UN VEDA SELFIE’Sİ

CHP Meclis Grup Başkanvekili Engin Özkoç, basın toplantısında14 Mayıs’taki seçimlerde milletvekilliği adaylığı için başvuru yapmayacağını açıklarken gazetecilerle veda selfie’si çektirdi. Özkoç gazetecilere “Hepinizin önünde saygıyla eğiliyor ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. 

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#İYİ Parti#CHP#Yavuz Ağıralioğlu

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