CHP'den 29 ana ilkede ‘Parlamenter Sistem’ hazırlığı

75 sayfalık raporda CHP’nin belirlediği sistemin 29 ana ilkesi özetle şöyle:

TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI

- Cumhurbaşkanı tarafsız konuma getirilecek.

- Kuvvetler ayrılığı ilkesi hayata geçirilecek.

- Bağımsız ve tarafsız yargı tesis edilecek

- Güçlü Meclis, güçlü milletvekili yapısı sağlanacak.

- Milletin vekilini yine milletin seçmesi sağlanacak.

- Başta anayasa olmak üzere, mevzuat darbe hukukundan arındırılacak.

SİYASİ AHLAK YASASI

- Siyasi Ahlak Yasası çıkarılacak.

- Yurtdışı seçim çevresi oluşturulacak.

- Meclis’in hükümeti denetleme yolları etkili hale getirilecek.

- Meclis’te bir “Kesin Hesap Komisyonu” oluşturulacak. Sayıştay gerçek işlevine kavuşacak.

- Kamu ihalelerinin şeffaf yapılması sağlanacak. “Ulusal Vergi Konseyi” kurulacak.

- Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacak.

BAŞBAKANLIK GELECEK

- Asgari ücret vergiden muaf tutulacak.

- “Aile Destekleri Sigortası Kurumu” hayata geçirilecek.

- Halkın da Meclis’e kanun önerisi verebilmesi sağlanacak.

- Cumhurbaşkanı’nın bütün işlemleri karşı-imza kuralına bağlı olacak.

- Başbakan, TBMM üyeleri arasından seçilecek. Meclisten güvenoyu alacak; bakanlar başbakan tarafından belirlenecek.

- Siyasi istikrar için hükümeti kurmak kolay, düşürmek zor olacak.

- Seçimde en çok oyu almış parti hükümeti kuramamışsa, belli bir sürenin sonunda ikinci en çok oyu almış partiye bu görevin verilmesi güvence altına alınacak.

- Yerel yönetimlerin gelirleri arttırılacak, kayyum uygulamalarına son verilecek.

YÖK KALDIRILACAK

- Eğitim politikalarının tek hedefi “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” nesiller yetiştirmek olacak. YÖK kaldırılacak.

- Kamuya alımlarda sözlü sınavlar kaldırılacak, istisnai durumlarda ses ve görüntü kaydı zorunlu olacak.

HSK YERİNE ADALET YÜKSEK KURULU

- Başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı ve güvencesi sağlanacak.

- Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş ve işleyişi hukuk devleti ve bağımsız yargı temelinde yeniden düzenlenecek.

- Hâkimler ve Savcılar Kurulu kaldırılacak, Adalet Yüksek Kurulu oluşturulacak. Kurulun kararları yargı denetimine açık olacak.

- Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı ve vekili, Yargıtay Genel Kurulu tarafından seçilecek.

- Yüksek Seçim Kurulu seçim mahkemesi olarak yeniden düzenlenecek.

- “Çevre Yargısı” kurulacak.

- Duruşma salonlarında savcılar ve avukatlar aynı seviyede oturacak.

ERDOĞAN’A YANIT

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul’la ilgili sözlerine Twitter’dan “Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye’nin hazinesinden para alamayacaklar! O zaman DeutscheBank’a da söyleyeyim” yanıtını verdi.

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