CHP’den 2 bin yeni belediye sözü

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından hazırlanan Yerel Yönetimler Politika Belgesi, 52 sayfadan ve 3 ana başlıktan oluşuyor. CHP, Yerel Yönetimler Politika Belgesi ışığında, partinin Yerel Yönetimler Reformu Kanun Teklifi’ni yazmaya başlıyor. Kanun teklifi hazırlanarak TBMM’ye sunulacak. Belgede öne çıkan düzenlemeler özetle şöyle:

Belediyelerin yetkileri, öz gelirleri ve hizmet kapasiteleri arttırılacak. Belediyeler güçlendikçe hizmetler halka yakınlaşacak ve ucuzlayacak.

Belediye bütçeleri yalnızca nüfusa göre değil, kentin ihtiyaçlarına göre düzenlenecek. Yerel yönetimlere ulaşım, iletişim gibi bazı alanlarda vergilerin belirli oranlarını toplama yetkileri verilecek, bağış toplama yetkileri genişletilecek.

YAKINDAN YÖNETİM İLKESİ

Yerel yönetimlerde yakından yönetim ilkesi esas alınacak. Belediye sayıları artırılacak ve belediye başına düşen kişi sayısı düşürülecek. Halk, yaşadığı kentle ilgili kararların bir parçası olacak.

Şehirler uzun vadeli planlamalarla sürdürülebilir politikalar geliştirecek. Kentler doğal afetlere hazırlıklı olacak şekilde uzun vadeli tasarlanacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve kırsal üretim teşvik edilecek.

VATANDAŞA EN YAKIN EL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, çalışmaya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Yeni bir merkez-yerel dengesi kuracağız. Yerel yönetimler devletin vatandaşa en yakın elidir. Siyasi iktidar o eli kesmek istiyor ama biz güçlendireceğiz. Gelişmiş ülkelerde belediye başına düşen kişi sayısı 10 binlere inerken bu rakam Türkiye’de 60 binlere çıktı. Hizmetler halktan uzaklaştı. İhtiyaçlara göre yetkilerini ve bütçelerini düzenleyerek kapatılan beldeler ile birlikte 2 bine yakın belediyeyi halkımızın hizmetine sunacağız. Belediye başına düşen kişi sayısını 60 binlerden 20 binlere düşüreceğiz. Hizmetleri halka yakınlaştıracağız.”

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