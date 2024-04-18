CHP'den 1 Mayıs açıklaması: Taksim Meydanı emekçilere açılmalı

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CHP'li Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Taşcıer, yüksek enflasyonun yoksul ve orta kesimleri zorladığını belirterek, "İşçisi mutsuz, memuru mutsuz, beyaz yakalısı, mavi yakalısı, gri yakalısı hepsi mutsuz. Türkiye'de emeğiyle, alın teriyle geçinen herkes mutsuz. Çünkü hiç kimse emeğinin karşılığını hak ettiği derecede aldığını düşünmüyor. Enflasyon durdurulamadığı için olan yoksula, orta gelirliye oluyor. Birileri daha da zenginleşirken, orta gelirliler yoksulluğa, açlığa sürükleniyor. Tarihimizin gördüğü en büyük servet transferi projesiyle 10 milyonlar kazanımlarını bir avuç kaymak tabakaya kaybediyor. Asgari ücretle sefalet koşullarında yaşamayı, çalışanlara lütuf diye sunmayın. Emeklilere verilecek üç kuruş zammı, 'Ekonomi batar' yalanıyla süsleyip milyonlarca emekliye, 'Ne haliniz varsa görün' demeyin. Maaşlara gelen zamların daha yılın ilk çeyreğinde buhar olmasına göz yummayın. Çalışanları enflasyona ezdirmeyin" ifadelerini kullandı.

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'1 MAYIS TAKSİM'DİR'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, İstanbul Valiliği ile görüşerek 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlama taleplerini ileteceğini ifade eden Taşcıer, "1 Mayıs Taksim'dir, Taksim 1 Mayıs'tır. CHP olarak bu konudaki tavrımızı açık ve net bir kez daha ilan ediyoruz. 'Taksim Meydanı, emekçilerin ortak hafızasıdır' diyerek 1 Mayıs yasağına ilişkin kararı kaldıran AYM'nin 12 Ekim 2023'te almış olduğu kararın uygulanması çağrısını yapıyoruz. Hukuksuz yasak kararında ısrar edilmemesini, Meydan'ın tarihine ve değerlerine uygun şekilde emekçilere açılmasını istiyoruz. Öyle sınırlı sayıda kişiyle, sembolik bir izin değil, meydanın milyonlara açılmasını istiyoruz. Sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin bu konudaki çağrılarına biz de CHP olarak destek veriyoruz" dedi.

'HERKESİ ALANLARA BEKLİYORUZ'

Taşcıer, iktidarın 1 Mayıs'ı tarihsel gerçekliğinden koparmaya çalıştığını öne sürerek, "Bugün örgütsüz hale getirilip yalnızlaştırılmak istenilen işçi sınıfını, 17 bin lira ile hayata tutunmaya çalışan asgari ücretlileri, kadro alamayan taşeron işçileri, güvencesiz çalışan emekçileri, çıraklık ve staj mağdurlarını, ektiğinin karşılığını alamayan çiftçileri, 'Bugün de batmadık' diye dua eden esnafımızı, 10 bin lira ile ölüm sınırında mücadele veren emeklilerimizi, atanamayan öğretmenlerimizi, her geçen gün daha da kötüye giden ekonomiye, ranta, çifte standarda, baskı ve sömürü düzenine 'Artık yeter' diyen herkesi 1 Mayıs'ta alanlara bekliyoruz" diye konuştu.