CHP'de yeni MYK belli oldu

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK'sını belirledi. Mevcut MYK'da sayı 18'den 15'e düştü. Eski MYK'dan sadece 4 isme yer verildi. İşte CHP'nin yeni MYK'sı:
Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri
Ahmet Akın: Yerel Yönetimler
Aylin Yaman: Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu; Tanıtım Ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri
Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter
Semra Dinçer: Doğa Hakları
Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme
Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu
Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri