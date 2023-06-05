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CHP'de yeni MYK belli oldu

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#CHP#MYK#CNN TÜRK
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 14:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK'sını bugün yeniden topladı. 1 saat süren toplantının ardından CHP'nin yeni A takımı belli oldu. Eski listeden Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak ve Lale Karabıyık'a tekrardan yer verildi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK'sını belirledi. Mevcut MYK'da sayı 18'den 15'e düştü. Eski MYK'dan sadece 4 isme yer verildi. İşte CHP'nin yeni MYK'sı:

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu; Tanıtım Ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

Semra Dinçer: Doğa Hakları

Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu

Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri

Gözden KaçmasınKılıçdaroğlu: Can Atalayı derhal serbest bırakınKılıçdaroğlu: Can Atalay'ı derhal serbest bırakınHaberi görüntüle
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#CHP#MYK#CNN TÜRK

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