CHP'de tepki çeken aday değişimi... 'Özgür Özel hastaneye noter gönderdi' iddiası

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CHP'nin Edirne adayı Şükrü Ciravoğlu'nun tedavi gördüğü sırada adaylıktan geri çekilmesi parti teşkilatında tartışmalara neden oldu. Bazı partililer Ciravoğlu'nun baskıyla adaylıktan çektirildiğini iddia etti.

Konuya ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Nisan Korkmaz anlattı. Korkmaz, CHP Edirne'de yaşanılanları şu ifadelerle aktardı:

CHP'de bir hayli konuşulacak iddia ortaya atıldı. Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu alakalı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN BASKISIYLA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ"

Edirne'de Belediye Başkan Adayı olarak Şükrü Ciravoğlu açıklanmıştı. Ciravoğlu, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görürken alınan kararla adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Ciravoğlu'nun adaylıktan çekilmesi üzerine de CHP Edirne Belediye Başkanlığı'na Filiz Gencan Akın atanmıştı, CHP'liler de bu duruma tepki göstermişti. CHP üyesi olan İbrahim Işık'ın iddiaları var bu konuda. Ciravoğlu'nın tedavi gördüğü hastanede Özgür Özel'in baskısıyla hastaneye noter gönderilerek görevden el çektirildiğini iddia ediyor Işık.

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İbrahim Işık, diğer partililerin de buna tepki gösterdiğini söyleyerek "seçime açık farkla kazanmış aday varken hastanede dinlenmesi istenilen bir süreçte, hasta diye, bu süreci yönetemeyecek diye uydurma bahanelerle Şükrü Ciravoğlu'nun iradesi, Edirne halkının iradesi elimizden alınamaz. Hak hukuk adalet isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.