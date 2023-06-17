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CHP’de Şener’in ‘Oğan’a oy verdim’ şoku

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#Abdüllatif Şener#CHP#OY
CHP’de Şener’in ‘Oğan’a oy verdim’ şoku
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Geçen dönem CHP’den Konya Milletvekili olan eski bakan Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında, ilk turda Sinan Oğan’a oy attığını, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyleyen Şener, CHP’den istifa ettiğini de açıkladı. Şener’in açıklamaları CHP’de şok etkisi yaratırken sert tepkilere de yol açtı.

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CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara Milletvekili Murat Emir, “Yalan söylemiş olmaktan utanır mı bilmem ama Şener’in oy kullandığı sandıkta geçersiz oy çıkmamış. Şaşırmış, aldatılmış gibi yapma hakkımız yok. Kendimiz yaptık kendimiz bulduk” dedi. CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı da “Şener’in açıklamaları bir kez daha gösterdi ihanet hep içerden gelir” tepkisini verdi.

ÖZEL: KANIM DONDU

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de, Şener’in açıklamalarını “içi acıyarak, kanı donarak” izlediğini belirterek, “Listelerimizde hangi CHP’linin yerine yer bulduysa, o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de hem o arkadaşımıza hem de ona oy veren CHP’lilere özür borcumuz var. Vicdanı kara, kalbi kurumuş” dedi. 

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#Abdüllatif Şener#CHP#OY

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