CHP’de Şener’in ‘Oğan’a oy verdim’ şoku

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CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara Milletvekili Murat Emir, “Yalan söylemiş olmaktan utanır mı bilmem ama Şener’in oy kullandığı sandıkta geçersiz oy çıkmamış. Şaşırmış, aldatılmış gibi yapma hakkımız yok. Kendimiz yaptık kendimiz bulduk” dedi. CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı da “Şener’in açıklamaları bir kez daha gösterdi ihanet hep içerden gelir” tepkisini verdi.

ÖZEL: KANIM DONDU

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de, Şener’in açıklamalarını “içi acıyarak, kanı donarak” izlediğini belirterek, “Listelerimizde hangi CHP’linin yerine yer bulduysa, o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de hem o arkadaşımıza hem de ona oy veren CHP’lilere özür borcumuz var. Vicdanı kara, kalbi kurumuş” dedi.