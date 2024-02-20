Kriz geceyarısı çözüldü: Hatay’da Lütfü Savaş’la devam

Haberin Devamı

Deprem yıldönümü anma töreninde tepkilerin hedefi olmasıyla Lütfü Savaş’ın adaylığıyla ilgili tartışmalar alevlendi. Savaş’ın adaylığına yönelik kamuoyunun yanı sıra parti içinden de tepkiler yükselirken, Genel Başkan Özgür Özel de alternatifini bulmaları halinde Savaş’ı değiştirebilecekleri söyledi. CHP’nin televizyonlarda yayımlanmaya başlayan seçim reklamında diğer büyükşehir belediye başkanlarının aksine yer verilmeyen Savaş’ın adı önceki günkü aday tanıtım töreninde de anons edilmedi. Savaş’ın eşi Nazan Savaş ise bu sırada sosyal medya hesabından eşiyle birlikte bir fotoğrafını, “Yolumuza devam ediyoruz. #hatayiçinLütfüSavaş” notuyla paylaştı.

‘BEN KAZANIRIM’ DEDİ

Aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimine saatler kala yaşanan bu gelişmeler, CHP kulislerini hareketlendirdi. Dün sabah NOW TV yayınında, “Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey’in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay’ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor” diyen Özel, bu yayının hemen ardından da Savaş ile bir araya geldi. Genel Merkez’de 10.30’da başlayan ve bir saat kadar süren toplantıda Özel’in Savaş’a, “Adayı ya siz belirleyin ya da birlikte belirleyelim” diyerek çekilmesi önerisinde bulunduğu bildirildi. Özel’in gerekçe olarak da son Hatay anketindeki oy oranı düşüşünü gösterdiği belirtilirken, Savaş’ın ise “Ben kazanırım” diyerek öneriyi geri çevirdiği öne sürüldü.

Haberin Devamı

CHP yönetiminin gece geç saatlere kadar süren değerlendirmesinin ardınadan Hatay’da Lütfü Savaş’la devam kararı alındı.

SAVAŞ’LA DEVAM KARARI ALINDI

Özel’in yakın kurmaylarının da yer aldığı görüşmenin ardından Genel Merkez’den ayrılan Savaş’ın Hatay il başkanlığı binası önünde toplanan partililere telefonda söylediği, “Yarın çok daha büyük bir mitingte açıklamalarımız olacak, hep birlikte ne yapacağımızı Hatay halkıyla paylaşacağız” sözleri ise parti kulislerinde bağımsız aday olabileceği mesajı olarak yorumlandı. Kulislere, genel başkan seçildiği ilk günlerde hayırlı olsun ziyaretine gittiği Özel’e, “Anketlerde bana 10 puan yaklaşan biri olursa onu desteklerim” diyen Savaş’ın, adaylık düğümü gece geç saatlerde çözüldü. CHP yönetimi gece geç saatlere kadar süren değerlendirmelerin ardından Hatay’da Lütfü Savaş ile devam kararı aldı.

Haberin Devamı

ESENYURT VE GÜNGÖRENADAYLARI DEĞİŞTİ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’ın yanı sıra DEM Parti ile ‘kent uzlaşısı’ kapsamında gündeme gelen bazı il ve ilçelerle ilgili dün gün boyu kurmaylarıyla çalıştı. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada İstanbul aday listesinde son dakika değişikliğe gidildiği duyuruldu. Güngören ve Esenyurt adayları çekilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı. CHP Genel Başkanı Özer tarafından Güngören adayı Temel Akkoçlar’ın yerine Yüksel Yalçın, Esenyurt adayı Ali Gökmen’in yerine de Prof.Dr. Ahmet Özer atandı. Partiden yapılan açıklamada her iki ismin de sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği duyuruldu. Esenyurt, DEM Parti ile yürütülen kent uzlaşısı görüşmelerinde öne çıkan ilçeler arasında yer alıyordu. (ANKARA)