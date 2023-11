CHP'de PM kararını verdi: Tanju Özcan dahil 13 isim affedildi

Haberin Devamı

CHP'li Yücel, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından basın toplantısı düzenledi. Yücel, 50+1 tartışmalarına ilişkin, "AKP ve MHP arasında tırmanan bu krizin nereye varacağını bilmiyoruz ancak şunu biliyoruz. Biz bu tartışma ve suni gündemlerin tarafı değiliz. Varlığını Anayasa'ya borçlu olup da, Anayasa'yı ihlal edenlerle, Anayasa değişikliğini tartışmak için masaya oturmamız söz konusu bile olamaz. AKP ve MHP'yi buradan açıkça uyarıyoruz. Vatandaşı zerre dahi ilgilendirmeyen konularla gündemi meşgul etmeyin. Yumurtanın tanesi 7 lira, 30'lu yumurta 210 lira olmuşken, beyaz peynirin kilosu 300, kıymanın kilosu 400 lira olmuşken seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatları yüzde 100 artmışken, kira artışları son bir yıla kıyasla, yüzde 300'leri aşmışken Anayasa değişikliğini, 50+1'i konuşmaya utanmıyor musunuz? Milletimiz geçim derdiyle ve hayat pahalılığıyla inim inim inlerken, kendi saltanatınızı sürdürme derdine düşmeniz ayıp değil mi?" dedi.



'HERKESİN SESİNİ YÜKSELTMESİ GEREK'



Yücel, Gazze konusunda hamasetten uzak, Filistinlilerin haklarını koruyacak bir politika izleme konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 120 Sosyalist Enternasyonal üyesi siyasi partinin liderine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bir mektup göndererek 'Bu katliamları önlemek için dünyadaki siyasi akrabalarımıza büyük bir görev düşüyor' dedi. Kalıcı ateşkes için inisiyatif alınması çağrısında bulundu. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçen yüzyılda soykırım felaketini yaşayan Bosna bizim hassas olduğumuz bir yer. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, hafta sonu 'Devlet Günü' etkinlikleri çerçevesinde Bosna Hersek'e gitti, temaslarda bulundu. Oradan da Filistin mesajı verdi. Biz Bosna'da yaşananların benzerinin Gazze'de yaşanmaması için herkesin sesini yükseltmesi gerektiğini söylemekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



'ASGARİ ÜCRET TEK ZAMLA GEÇİŞTİRİLEMEZ'



Yücel, asgari ücret tartışmalarıyla ilgili "Türkiye'de her 2 kişiden biri asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret istisnai ücret olması gerekirken, Erdoğan Türkiye'sinde asgari ücret olağan ücret haline gelmiş durumdadır. Yoksulluk sınırının 44 bin lira olduğu ülkemizde insanlar 11 bin lirayla, yani yoksulluk sınırının 4'te biriyle geçinmeye mecbur bırakılıyor. Bu hiperenflasyon ortamında, asgari ücrete yıl içinde sadece tek zam yapılarak geçiştirilmesi düşünülemez. Faizi önce düşüren sonra yükselten, sonra 'nas' diyerek yine düşüren, şimdi de yeniden yükselten AKP iktidarının, bu derin yoksulluk ve hayat pahalılığında hiç mi sorumluluğu yok? Dövizi uçuran, bütçe açığını büyüten, üretime zerre katkısı olmayan ekonomi politikalarının, enflasyonist ortama hiç mi etkisi yok" dedi.



Yücel, 4 Eylül 2024 tarihinde Parti Meclisini Sivas'ta toplama kararı aldıklarını belirterek, "5 Eylül 2024 tarihinde tüzük komisyonunun son toplantısını yaparak 6, 7, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde partimizin kuruluş yıldönümüne tamamlanacak şekilde tüzük kurultayımızı gerçekleştirmeyi planladık ve 9 Eylül'de tüzük kurultayımız sonrasında da program kurultayımızın hazırlığına yönelik, program kurultayımızın ilk toplantısını da yapmaya karar verdik" dedi.



Yücel, belediye başkan adaylıkları, belediye meclis üyesi adaylıkları, aday adaylıkları ve il genel meclis üyesi aday adaylıklarıyla ilgili başvuru süresini taleplerin yoğun olması ve halen devam etmesi nedeniyle 5 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmasına karar verdiklerini belirtti.



'13 KİŞİ AFFEDİLDİ'



CHP'den ihraç edilen isimlerin affıyla ilgili de açıklama yapan Yücel, "Partimizin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle prensip olarak bir 100 yıl affı konusunda prensip kararı almıştık. Af talepleriyle ilgili bugün içinde Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'ın da dahil olduğu 13 kişinin, 13 arkadaşımızın affı görüşüldü ve 13 arkadaşımızın Parti Meclisimizin kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi" diye konuştu.



Yücel, Özgür Özel'in, Tanju Özcan'ın geri dönüşü ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği yönündeki sözleri hatırlatılması üzerine, "Böyle bir görüşme oldu, olduğunu biliyorum. Bunu Parti Meclisi gündemine getirmeden önce öyle bir görüşme yapıldığını biliyorum. Geçmiş dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da af konusunda olumlu bir görüşü olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.



'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR ARAYA GELEBİLİRLER'



Yücel, Özgür Özel ile Meral Akşener arasında görüşme olup olmayacağı ile ilgili, "Bu ülkedeki mevcut düzenin değişmesi gerektiğini düşünen tüm siyasi partilerle biz temaslarımızı sürdürüyoruz. Meral Akşener Hanımefendinin Genel Başkanımız Sayın Öznur Özel'in kurultayda seçildikten sonra göreve geldikten sonra arayıp hayırlı olsun dediğini kamuoyuyla paylaşmıştık. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde her iki lider de bir araya gelebilirler; ancak şu an için bu konuda bir tarih ve gün vermem mümkün değil" dedi.



'KILIÇDAROĞLU İLE ŞAHSİ HUSUMETİM HİÇBİR ZAMAN OLMADI'



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Parti Meclisi'nden alınan kararla CHP'ye geri dönmesine ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına bir değerlendirmede bulundu. Özcan, yuvasına döndüğünü belirterek, "Ben gözlerimi neredeyse bu partide açtım. 22 yaşından bu yana CHP'nin her kademesinde görev yaptım. Tabi bu kararla birlikte sayın genel başkanımız ve yeni ekibinin değişim konusunda da ne kadar kararlı olduğunu toplum da görmüş oldu. Bu anlamda sayın genel başkanımıza, bu kararı veren Parti Meclisi üyelerimize ve yine işi bu noktaya getiren Sayın Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'e şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bu dönemde daha da başarılı olacağız. İnşallah siyasi sebeplerle partinin dışında kalmış olan arkadaşlarımızın dönüşü de gerçekleşir. Daha büyük bir aile olarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.



'DELEGELERİMİZ DE BENİM GİBİ DÜŞÜNDÜ'



Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, adaylık başvurusunu yarın ya da evraklarını hazır ettiği en kısa zamanda gerçekleştireceğini kaydetti. Bir basın mensubunun sorduğu, 'Partiye dönük çok sert eleştirileriniz olmuştu. Ankara'ya kadar yürümüştünüz, bir eylem yapmıştınız. O eleştirilerinizin gerekçeleri değişim ile birlikte ortadan kalktı mı?' sorusuna Özcan, "Ben önce değişim genel başkandan başlaması gerektiğini söylüyordum. Kurultay delegelerimiz de benim gibi düşündüler. Sonuç itibariyle de bir genel başkan değişimi ile gençleşmiş bir PM ve MYK değişimi ile de devam ediyor. Benim geriye dönüşüm de bu kapsamda bana göre değerlendirilmeli. Geçmişte söylediklerim, eleştirilerim eski yönetim ile ilgiliydi. Bunlar tabi kişisel sebeplerden kaynaklanan eleştiriler değildi. Artık ben geriye doğru bakmıyorum ileriye doğru bakmaktan yanayım. O yüzden geçmişte söylediklerim ve yaptıklarım ile ilgili bugün bir değerlendirme yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu ile görüşebileceklerini söyleyen Özcan, "Benim zaten itirazlarım ilkeseldi kendi açımdan. Dolayısı ile Sayın Kılıçdaroğlu ile kişisel bir husumetim hiçbir zaman olmadı ama ilkesel değerler üzerinden ve siyasal söylemler üzerinde çelişkilerimiz oldu. Onun dışında şurada görsem herhangi saygıda, sevgide bir kusurda bulunmam" dedi.