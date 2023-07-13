CHP’de medya talimatları

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yöneticilerden üyelere, delegelerden milletvekillerine kadar partinin tüm kesimlerine yönelik Medya İletişim Yönergesi’yle CHP’nin Medya Tutum Belgesi’ni yeniledi. CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalar Başkanlığı’nca Erdem’in imzasıyla yayınlanan yönerge özetle şöyle:

DEVLET AYRI, HÜKÜMET AYRI

* Koşullar ne olursa olsun, medya ve iletişim araçlarını kullanırken, devlet ile hükümet farkı gözetilmelidir. Hükümeti eleştirmek ile devleti eleştirmek birbirinden farklıdır.

* Medya ve kamuoyu önüne çıkacak CHP üyeleri ile yönetici ve seçilmiş kişiler, stratejik önemdeki konular hakkında şahsi görüş ve kanaatlerini açıklayamazlar.

* Millet İttifakı ve olası ittifak paydaşı olan partilere yönelik söylemlere dikkat edilmelidir. Hiçbir partinin içişlerine dair görüş açıklanmamalıdır. Medya mensuplarını kırıcı, incitici bir üslup asla kullanılmamalıdır.

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HANGİ SAYFADA ÇIKACAK

* Gazete röportajları için hangi sayfada, sayfanın neresinde ne kadar alan alacağı ile ilgili bilgi alınmalıdır.

* Tercih edilen medya grubu son derece önemlidir. Televizyon programları için katılacak kişi ve yorumcuların kesin listesi istenmelidir.

* Partinin içorganlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalıdır.

* Sosyal medya hesaplarından yapılacak CHP ile ilgili paylaşımlarda ve kamuoyuna açık konuşmalarda parti politikalarına uygun söylemler tercih edilmelidir.

* Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlere ilgili sorulara muhatap kabul etmeme yöntemi ile cevap verilmeli.

MİLLİ MAÇA RAKİP OLAMAZSIN

* Televizyon programları ile ilgili zaman dilimi alternatifleri ile birlikte incelenmeli, yüksek reyting alma olasılığı olan program ve yayınlar ile aynı saatte olan programlar tercih edilmemelidir. (Örneğin milli maçla aynı saatte yer alan bir program gibi.)

* Röportajlarda fotoğraf dili ile içeriğin uyumuna özen gösterilmeli, yayın öncesi gerekli müdahaleler yapılmalıdır.

* Uzman olmadığımız konularda cevap vermemek, konunun uzmanı olan arkadaşımıza atıfla yanıt vermek kurumsal iletişim açısından doğru olacaktır. Her parti üyesi, partinin politik hattı doğrultusunda propaganda ile yükümlüdür. Sokakta, ev ziyaretlerindeki propaganda faaliyetleri kadar, Medya ve sosyal medyada yürütülen propaganda faaliyetleri hayati önem taşır.