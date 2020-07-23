CHP’de kurultayı Çerçioğlu yönetecek

CHP’nin 25-26 Temmuz’da Ankara Bilkent Odeon’da yapılacak 37. Olağan Kurultay’ı için hazırlıklarda son noktaya gelindi.

Kurultay’da 1356 delege partinin yeni yönetimini belirleyecek. İlk gün genel başkan, ikinci gün ise Parti Meclisi (PM) üyelerinin seçimleri yapılacak. Aytuğ Atıcı’nın yanı sıra İlhan Cihaner’in parti genel merkezinde bugün basın toplantısı düzenleyerek genel başkanlık için aday adaylığını açıklayacağı öğrenildi. Ayrıca, Tolga Yarman’ın da adaylığını açıklaması bekleniyor. Genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin 68 delegenin desteğini almaları gerekiyor.

KADIN BAŞKAN TERCİHİ

İstanbul Sözleşmesi ve kadın sorunlarının tartışıldığı bir dönemde Kılıçdaroğlu, CHP 37. Olağan Kurultayı’nda Divan Başkanı olarak Özlem Çerçioğlu’nu seçti. Çerçioğlu, 2018’de yapılan tartışmalı tüzük kurultayında Divan Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.