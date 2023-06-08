CHP’de kongreye İmamoğlu ayarı

Haberin Devamı

SEÇİMLERİN ardından Meclis yönetimi ve MYK’da kapsamlı değişikliğe giden CHP’de kongre süreci de başladı. Ancak takvimde büyük kongre tarihinin boş bırakılması, “İmamoğlu ayarı” diye yorumlanıyor.

DÜĞMEYE BASILDI

CHP’nin 5’i dışında tümü yenilenen Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) önceki günkü toplantısında kongre takvimi açıklanarak süreç için düğmeye basıldı. Takvime göre, 6 Haziran tarihi itibarıyla başlayan kongre süreci, il kongrelerinin tamamlanacağı 15 Ekim’e kadar uzanıyor. Takvimde büyük kongre tarihi ise boş bırakılarak, buna sonrasında Parti Meclisi’nin (PM) karar vereceği bildirildi.

Büyük kongre tarihinin boş bırakılması kulislerde, seçim sonrasındaki değişik çıkışıyla parti yönetimiyle ilişkileri gerilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun alacağı tutuma yönelik önlem olarak niteleniyor. Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu ile yaptığı iki görüşmeden de canı sıkkın ayrıldığı öğrenilen İmamoğlu’nun aday olup olmayacağına göre kongre tarihinin seçenekli tutulduğu da belirtiliyor. Kulislerde, “Adaylığını doğrudan açıklayabileceği gibi kongre sürecindeki girişimleriyle de işaretini verebilir. Buna göre de oyun planı kurulur. Alacağı tutuma göre seçimden önce adaylığını ilan edip, kongrede Genel Başkan’ın karşısına çıkmaya da zorlanabilir. Takvime göre bu tarih ekim sonu ya da kasım başı olabilir. Elbette bunun yerel seçimlerdeki adaylığına ilişkin sonuçları olur. Ya da yine alacağı tutuma göre kongre seçim sonrasına bırakılabilir” değerlendirmeleri öne çıktı.

Haberin Devamı

HAYAL KIRIKLIĞININ FARKINDA

MYK’daki değişikliklerin değişim taleplerini karşılamaktan uzak olduğu iddia ediliyor. Parti çevrelerinde “Genel Başkan da tabandaki hayal kırıklığının farkında. Yerel seçimler de düşünülürse, gündemi tümüyle bu tartışmaların doldurmasını da istemiyor. Artık seçim gündemine odaklanılmasını istiyor” yorumları yapılıyor. Kılıçdaroğlu’nun örgüt çalışmalarını her bölge için ayrı ayrı görevlendireceği özel danışman ekiplerle yürüteceği bildirildi. Özellikle kongre sürecinde örgütlerin kontrolünü elinde tutmak istediği vurgulanıyor. Bu karar, “Kongre sürecinde örgütleri İmamoğlu ve partideki diğer güç merkezlerinin etkisine açık bırakmak istemiyor” diye yorumlanıyor.

Haberin Devamı

‘DELEGE SAVAŞI YAŞANIR’

- İMAMOĞLU’nun çıkışı CHP çevrelerinde, “Adaylık çıkışı” olarak yorumlanırken şu değerlendirmeler yapıldı: “Kongrelere etki edip delege yazdırma savaşına gireceğinin açıktan ilanı gibi değerlendirilebilir. Genel Başkan’ın örgüt yönetimini kendisine bağlaması da buna önlem olarak görülüyor. Şimdi ilçe ilçe, il il yoğun bir delege yazdırma savaşı yaşanacaktır. Ekrem Bey yeterli delegeye sahip olduğunu düşünürse adaylığını ilan eder. Eğer Genel Başkan delege çoğunluğunu sağladığını görüp, İstanbul seçimini de kazanacağına kanaat getirirse İmamoğlu’nu adaylığa zorlayabilir. Genel Başkan, kongredeki tüzük değişikliğiyle büyükşehir belediye başkan adayları dışındaki adaylıklar için ön seçim öngörüyor. Bu da elinde önemli bir kart olacaktır.”