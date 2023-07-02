CHP’de kongre takvimi başlıyor

Haberin Devamı

CHP’de, seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları nedeniyle dikkatlerin yöneldiği kongre süreci yarın resmen start alacak. Gözler ise bu süreci yönetecek “Koordanitör Başdanışmanlık” görevine kimin getirileceğine çevrildi.

KAFTANCIOĞLU SÜRPRİZİ

Kulislerde bu görev için, eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile birlikte siyasi yasağı nedeniyle İstanbul İl Başkanlığı görevini “fiilen” yürüten Canan Kaftancıoğlu’nun ismi de geçiyor. CHP’nin kongre takvimine göre, ilçe kongrelerinde oy kullanacak mahalle delegelerinin seçim süreci yarın başlıyor. Mahalle delegeleri 30 Temmuz’a kadar belirlenecek, ilçe kongreleri 5 Ağustos–10 Eylül tarihlerinde yapılacak, 16 Eylül’de başlayacak il kongreleri de 15 Ekim’de tamamlanacak. Genel Başkan ve PM’nin seçileceği büyük kurultay tarihini ise yeni PM belirleyecek.

Haberin Devamı

DEĞİŞİM TARTIŞMASI

- Seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fitilini ateşlediği değişim tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Değişim kelimesi güzeldir ancak bunların altını doldurmazsanız slogandan öteye gidemezsiniz. Siz tutar değişim altında Genel Başkan’ı yıpratırsanız bu olmaz. Çıkıp, ‘Kemal Bey gitsin’ diyorlar ama gelecek kişiye politikaları belli değil” derken, eski Milletvekili Gürsel Tekin de, “Değişim derken partiyi bölmeyelim” çağrısı yaptı.