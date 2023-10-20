CHP’de imza yarışı ve WhatsApp atışması

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Değişimcilerin “ağırlık bizde” dediği milletvekili grubunda sürpriz yaşandı. Genel merkezciler, 130 kişilik milletvekili grubundan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için beklentilerin de ötesinde imza topladı. Kılıçdaroğlu için toplanan imza sayısı 95’e ulaşırken, değişimciler ise özellikle yeni vekiller üzerinde Genel Merkez baskısı uygulandığını savundu.

KİMİN KAÇ DELEGESİ VAR

Tamamlanan il kurultaylarında seçilmiş delegelerin belirlenmesiyle taraflar 4-5 Kasım’daki büyük kurultaya ilişkin oy hesaplarını yapmaya başladı. Genel merkezcilerden 850, değişimciler cephesinden 750 delege desteklerinin olduğu yönünde açıklamalar gelirken, partide iki tarafa da mesafeli duran kesimler ise “Genel Başkan 800, karşı taraf 500-550 civarında oy alsa bile kurultayda kullanılacak 150-200 boş oy seçimin ilk turunu zora sokabilir. Ancak asıl yarış kurultayın ikinci günü yapılacak Parti Meclisi (PM) seçiminde yaşanacak” değerlendirmesinde bulundu.

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'A TAKIMI' TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu’nun tahmin edilen bu oy oranlarıyla bile PM listesini eksiksiz geçiremeyeceğine dikkat çekilen kulislerde, “Özellikle de ‘A takımı’ndan bazı isimleri seçtirmekte zorlanabilir” denilerek, Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Eren Erdem, Tuncay Özkan ve Engin Özkoç gibi partinin önde gelen isimleri işaret ediliyor.

TANAL-BAŞARIR GERGİNLİĞİ

Tanal’ın bu tartışmaların ardından Başarır’a fiziki müdahalede bulunup hakaret ettiği de iddia edilirken, Tanal da “Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ile aramızda kurultay sürecine ilişkin bir tartışma ve gerilim yaşanmıştır. Ancak şahsımız ve aile şerefimiz üzerine karşılıklı hakaret kesinlikle olmamıştır. Aramızda farklı görüşler olsa da biz her zaman büyük bir ailenin parçasıyız” açıklamasını yaptı.

ÖZEL GRUPTA NELER YAZILDI

* Genel merkezciler ile değişimciler arasındaki imza tartışması, milletvekilleri arasında oluşturulan WhatsApp grubuna da yansıdı. Genel Merkez'e yakın ismin salonda imza toplamasına tepkilerle başlayıp, ortak WhatsApp grubunda süren ve Kılıçdaroğlu’na da şikâyet olarak iletilen tartışma kamuoyuna da şöyle yansıdı:

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* Değişimci-Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Bazı arkadaşlarımızın bugün Meclis’te ve Genel Kurul salonunda kurultay sürecine yönelik milletvekillerimizden imza talep ettiklerine yönelik milletvekillerimizden gelen şikâyetler Genel Başkanımıza iletilmiştir. Sayın Genel Başkanımız bu durumdan haberdar olmadığını ifade etmiş, ilgili kişilerle görüşeceğini, bu tip bir davranışın uygun olmadığını ve durdurulacağını belirtmiştir."

* Genel merkezci -Grup Başkanvekili Burcu Köksal: "Arkadaşlar Genel Başkanımızın hassasiyeti Genel Kurul salonuyla ilgilidir. Tüm milletvekillerimiz istediği adaya destek verebilir."

GELENEK Mİ BIRAKTINIZ?

* Genel merkezci- Deniz Demir: "İsteyen istediği adaya imza verir, şikâyet edilme gerekçesini anlamadım. Grup veya Meclis içtüzüğünde böyle bir kısıtlama mı var?"

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* Değişimci-Ulaş Karasu: "Her işin bir etiği, bir kuralı vardır. Genel Başkan’a imza toplamak isteyen arkadaşlar bir odada imza açarlar, vermek isteyen gidip verir. Burada milletvekillerini markaja alıp özellikle yeni seçilen arkadaşları baskı altına almaya kimsenin hakkı yoktur."

* Genel merkezci- Mahmut Tanal: "Partide gelenek mi bıraktınız? Partiyi belediye başkanlarının talimatıyla yönetmeye çalışmak ne zamandan beri CHP geleneklerinde?"

* Değişimci-Murat Emir: "Haddini bil, bana bizzat söyleyeceğin bir şey varsa gel söyle."