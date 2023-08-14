CHP’de hava döndü

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Genel merkezciler ile değişimciler arasında “ikinci raunt” yorumları yapılan kurultayların havası “rüzgâr döndü” diye yorumlanıyor. Delege sayılarıyla büyük kurultayda kilit rol oynayan İstanbul ve Ankara’daki bazı kritik seçim bölgelerinin de aralarında yer aldığı ilçelerde ikinci hafta kurultayları dün yapıldı.

GENEL MERKEZ LEHİNE

İstanbul’da ilk haftanın aksine ikinci hafta kurultaylarında dengenin Genel Merkez ile birlikte hareket edenlerden yana değiştiği, Ankara’da da en çok delegeye sahip Çankaya’ya yine Genel Merkez’e yakın ekibin öne çıktığı belirtiliyor. Türkiye genelinde yapılan ilçe kurultaylarından CHP Genel Merkezi’ne ulaşan bilgilerin de yönetimi memnun ettiğinden söz ediliyor. Değişim hareketinin lideri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu nedeniyle gözlerin çevrildiği İstanbul’da ilk hafta yapılan 5 ilçe kurultayında taraflar arasında dengeli bir sonuç çıktığı yorumları yapılmıştı.

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İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI

İstanbul’da Beşiktaş, Avcılar, Bakırköy, Bağcılar, Esenyurt, Başakşehir, Silivri, Çekmeköy, Bayrampaşa, Çatalca, Silivri ve Sancaktepe, Ankara’da en çok delegeye sahip ilçe Çankaya ile Altındağ’ın aralarında yer aldığı kurultaylarda ortaya çıkan tablo, parti kulislerinde, seçimlerin hemen ardından değişimciler lehine esen güçlü rüzgârın artık dönerek Genel Merkez’den yana esmeye başladığı şeklinde yorumlandı. Değişimcilerin estirdiği ilk rüzgârın giderek güç kaybetmesinde, İmamoğlu’nun genel başkanlığa değil yeniden belediye başkanlığına adaylık olasılığının artması etkili. Kulislerde, “Kurultay sürecinde etkili olabilmek için hareketin bir lidere ihtiyacı var, Ekrem Bey’in aday olmayacağı da anlaşılınca rüzgâr yön değiştirmeye başladı. Parti kamuoyunda ‘emanetçi’ olarak algılanacak isimlerle bu rüzgârı estirmenin çok da kolay olmadığı görünüyor. Kurultayların genel havasına, konuşmalarına bakıldığında da tabanın ‘Kemal Bey’i partinin başından uçurma fikrine’ çok da sıcak bakmadığı da gözden kaçmıyor” değerlendirmeleri de öne çıktı.