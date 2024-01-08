CHP’de gözler İstanbul listesinde

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Yılbaşından hemen önceki hafta Pençe-Kilit bölgesinde verilen şehitler nedeniyle ertelenen aday açıklaması geçen hafta da TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili yargıda tırmanan tartışma gerekçe gösterilerek bu haftaya bırakılmıştı. Kulislerde ise bu ertelemelere ilişkin, Genel Başkan Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında İstanbul’un ilçelerinin yanı sıra İzmir, Muğla ve Tekirdağ’ın da aralarında bulunduğu bazı il ve ilçelerde aday krizi yaşandığı iddiaları dillendirilmişti.

HAVA YUMUŞADI MI

Kulislerde, İmamoğlu’nun önceki günkü aday lansmanının hemen öncesinde yaşanan erteleme nedeniyle gerilen havanın, lansmanda bir araya gelen ikilinin kürsüde verdikleri sıcak görüntüler ve sonrasındaki temaslarla yumuşadığı konuşuluyor. CHP’de gözler ise Özel’in çarşamba günü yapılacağını duyurduğu PM toplantısına çevrildi. 200’e yakın adayın açıklanacağı belirtilirken, CHP’deki bazı kaynaklar “Artık erteleme olmaz” derken, bazı kaynaklar, Ankara Tandoğan Meydanı’nda yapılacak miting gerekçesiyle aday açıklamanın bir kez daha ertelenebileceğini savunuyor.

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CHP’DE OLMAYAN İLÇELER

Açıklanması beklenen adaylar arasında İstanbul’un yönetimi CHP’de olmayan 23 ilçesinin de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP’de daha önce İmamoğlu’nun büyükşehir adaylığıyla birlikte yönetimi CHP’de olmayan ilçelerden Fatih ve Pendik adayları açıklanmıştı. Fatih’te Mahir Polat, Pendik’te de Süleyman Tarık Balyalı’nın adaylıkları duyuruldu. Her iki ismin de İmamoğlu’na yakın çalışma ekibinden oluşuna dikkat çekilirken, yine İmamoğlu’nun ekibindeki isimlerden Emrah Şahan’ın adı Şişli, Bülent Özmen’in adı Eyüpsultan ve Sinem Dedetaş’ın adı da Üsküdar için geçiyor. CHP’de, İmamoğlu’nun özellikle bürokrasi ekibinden isimlerin adaylıklarının tartışma yarattığından söz ediliyor.

O BAŞKANLARLA YOLA DEVAM

Bu hafta adaylıkları açıklanması beklenen büyükşehirler arasında Adana, Mersin, Aydın ve Hatay da bulunuyor. Buralarda mevcut başkanlarla yola devam edileceği kulislerde konuşulurken, Aydın ve Mersin’de yeniden aday gösterilecek başkanların ilçe ve belediye meclis üyesi aday listelerinde etkili olma isteklerinin sıkıntı yarattığı belirtiliyor. Eskişehir’de ise partide bazı çevrelerin Yılmaz Büyükerşen’in yerine aday arayışına girdiği ancak “kazanacak” aday sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Büyükerşen ile ilçe adayları ve meclis üye listeleriyle ilgili sorun yaşandığı konuşuluyor.

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TEKİRDAĞ MUĞLA VE İZMİR ZORLUYOR

Özel ve İmamoğlu cepheleri arasındaki “aday krizi”nin benzerinin Tekirdağ ve Muğla’da da yaşandığı öne sürülüyor. İzmir’de İmamoğlu’nun istediği bürokratı Buğra Gökçe’ye karşı aday arayışlarının sürdüğü ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in adının öne çıktığından söz ediliyor. Gökçe’ye itirazlar üzerine İmamoğlu ekibinin Genel Sekreter Selin Sayek Böke’yi gündeme getirebileceği de öne sürülürken, genel merkezde önemli bir konuma sahip Böke’nin buna sıcak bakmayacağı belirtiliyor. Tekirdağ’da Özel’in eski milletvekili Candan Yüceer’i istediği, İmamoğlu cephesinin ise bir başka isim üzerinde durduğu öne sürülüyor. Artvin’de de İmamoğlu’nun bir bürokratının adaylığının gündeme gelmesinin ilde tartışma yarattığı öğrenildi. Muğla adayının henüz netleştirilememesinde de parti içindeki bu görüş farklılıklarının etkili olduğu konuşuluyor.

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ÇANKAYA’DA BÜYÜK YARIŞ

Partideki eğilimler arasında Ankara, İstanbul ve İzmir’in güçlü ilçeleri arasında kıyasıya aday yarışı yaşandığı konuşulurken, Ankara’nın en önemli ilçesi Çankaya’da da tarafların karşı karşıya geldikleri belirtiliyor. Kulislerde Özel’e yakın isimlerin Hüseyin Can Güler’i, İmamoğlu ekibinin Devrim Özüdoğru’yu, partinin etkili isimlerinden Tekin Bingöl ve ekibinin Gül Çiftçi’yi, bunların dışında parti içinde etkili bir kesimin de Hikmet Tepe’yi aday yapmak istediğinden söz ediliyor. Parti yönetiminin isteği üzerine büyükşehir adayı Mansur Yavaş’ın ise Çankaya başta olmak üzere Başkent’in önemli merkez ilçelerindeki aday kulisinden uzak durduğu, daha çok çevre ilçelere ağırlık verdiği belirtiliyor.