CHP’de değişim toplantısı

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kongre kararının ardından dün topladığı örgütüyle seçim sonuçları, değişim talepleri ve kongre sürecini değerlendirdi. Kulislere göre, toplantıda örgüt yöneticilerinin önemli bölümü değişim talepleri için “delege karar verir” görüşünü dillendirirken, Kılıçdaroğlu’na da destek verdiler.

YEMEKTE BULUŞTULAR

İl başkanları önceki akşam, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın ev sahipliğinde yemekte buluştu. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden Akıllı, daha önce de örgüt yöneticileriyle seri toplantılar yaptı. Kulislerde bu toplantılara ilişkin, değişim taleplerinin yanı sıra kongre sürecine yönelik örgütün nabzının tutulduğu değerlendirmeleri yapıldı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu’nun kırsaldaki eksikliklere dikkat çekerek örgütünü bu konuda uyardığı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu önümüzdeki seçimlere yönelik kırsala ağırlık verecek. Kaynaklar, çoğunluğun genel başkanlık sürecinde Kılıçdaroğlu’na destek mesajları verdiği bilgisini aktardılar.

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BAŞKANLARDAN ELEŞTİRİ

Başkanlardan Kılıçdaroğlu’nun, “Değil 6’lı gerekirse 16’lı Masa da kurarım” sözlerine yönelik eleştiriler geldiği de öğrenildi. Bu başkanların bazı ortakları seçimde sahada görmemekten yakındıkları belirtilirken, CHP listelerinden Meclis’e giren ortaklara verilen vekil kontenjanlarının da eleştirildiği öğrenildi. Toplantıda yönetime güven mesajı içeren açıklama yapılmasına bazı başkanların itiraz ettiği iddiaları da dillendirilirken, gözler başkanların bugün yapacakları açıklamaya çevrildi.

KİMSEYİ HARCAMADAN

CHP Genel Merkezi’ndeki toplantı öncesinde de bazı il başkanları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dillendirdiği değişim talepleri ve kongre sürecine ilişkin şu görüşleri dile getirdiler:

* Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet: Kişisel olarak kararım değişim yapılırken herkesi harcamadan dikkatli bir değişim yapılmasından yanayım. Biz, Genel Başkanımızın yanında durma azmi ve niyeti içindeyiz.

* Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı: Alttan başlayarak değişim başlayacaktır. Belki bizler de yenileneceğiz. Ekrem İmamoğlu bizim için kıymetli bir belediye başkanı.

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* Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ: Değişim ancak örgütün kendi içinde yapacağı değerlendirmelerle mümkündür. Değişim talebinin niteliği önemli. Mutlaka Genel Başkan için de örgütler karar verecek.

* Rize İl Başkanı Tahsin Kanbur: Gerekirse ilde, gerekirse Genel Merkez’de değişimden yanayız. 6’lı Masa’dan tam bir fayda gördüğümüzü tahmin etmiyorum. İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden destek gördük, diğerlerinden görmedik.

* Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar: (İmamoğlu’nun “Genel Başkan düzeyinde bir değişim olabilir” açıklaması) O, Sayın İmamoğlu’nun kendi fikri ama bizlerde değişim yeri delegeler ve kurultaydır. Burada delegelerimiz nasıl bir karar verir, o şekilde hareket edilir.

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* Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz: CHP köklü bir parti, bir değişim olacaksa bu örgütlerinde, yetkili kurullarında tartışılır, konuşulur ve partimizin aklıyla, vicdanıyla bir karara varılır.