CHP’de Behzat Ç. sürprizi... Erdal Beşikçioğlu Etimesgut adayı

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CHP’nin aday mesaisine dün, TV dizisinde ‘Behzat Ç.’ rolünü oynayan aktör Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut’tan sürpriz adaylığı damgasını vurdu. CHP MYK ve PM aday mesaisi için dün arka arkaya toplandı. MYK 2, PM ise 4.5 saat gecikmeli başladı. Gecikme için kulislerde, MYK’dan geçip PM’ye giden Beşikçioğlu’nun sürpriz adaylığı gerekçe gösterildi. Dün, Yavaş ve Beşikçioğlu ayrı ayrı Genel Merkez’e gitti. Yavaş’ın Özel ile görüşmesinde, “O benim için partisinden istifa etti” diyerek eski İYİ Partili Mesut Özarslan’ın adaylığında ısrarcı olduğu konuşuluyor. Kulislere, Yavaş cephesinden Beşikçioğlu’nun adaylığına ilişkin, “Kendisiyle bir sorunumuz yok ancak Özarslan’ın adaylığıyla ‘Ankara ittifakı’ şansı daha yüksek olacaktır” değerlendirmesi yansıdı. Özel ise gazetecilere, “Mansur Beyle fikrimi paylaştığımda bayağı hoşuna gitmişti hâlâ da hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok” dedi.

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‘MANSUR BAŞKAN DA DESTEKLEDİ’

Adı Etimesgut Belediye Başkan adaylığı için konuşulduğu saatlerde ‘Acting’ isimli oyunda sahne alan Beşikçioğlu, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu. Beşikçioğlu şunları söyledi: “Özgür Bey aradı ve ‘Seni Etimesgut’ta görmek istiyoruz’ dedi. Bu fikre gerçekten inanıp inanmadıklarını sordum. ‘İnanıyoruz’ dediler. Ben de kabul ettim. Kemal Bey’i aradım, fikrini aldım, o da destek verdi. Mansur Başkan’la telefon görüşmemiz oldu. Mansur Başkan da çok destekledi.” Usta oyuncu tiyatro yapmaya devam edeceğini de belirterek, “Tiyatro yapmaya devam şartımı söyledim, kabul ettiler. 500 binin başkanı olacağım ama 80 milyonun sanatçısı kalmaya devam edeceğim” dedi.

ESKİŞEHİR’E KADIN ADAY

CHP’de bir başka sürpriz ise 25 yıldır Eskişehir’de belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen ile ilgili oldu. CHP’nin, 86 yaşındaki Büyükerşen’in yerine belediyedeki genel sekreteri Ayşe Ünlüce’yi düşündüğü belirtiliyor. CHP’de değiştirilmesi düşünülen bir başka ismin de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olduğu konuşuluyor. Tekirdağ’da ise eski vekil Candan Yüceer’in adaylığının konuşulduğu ancak ibrenin Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’dan yana döndüğü iddia ediliyor. CHP’nin Adana’da Zeydan Karalar, Mersin’de Vahap Seçer ve Aydın’da da Özlem Çerçioğlu ile yola devam edeceği de belirtiliyor.

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GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ









CHP lideri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarıyla Genel Merkez’de bir araya geldi. Özgür Özel buluşmada özetle şunları söyledi: “Gazetecilerin çalışma şartları; mesleklerini yaparken kendilerini ne kadar özgür hissediyorlar? Bunlar sizi takip ederken gördüğümüz, üzüldüğümüz, çözmeyi taahhüt ettiğimiz, o imkanlara kavuşamadığımız için de üzüldüğümüz süreçler. Ama bir yanda da tabii mesleğin birçok sorunu var. Sadece siyasi iktidarla değil ülkenin durumuyla ilgili sorunları var. Üzerimize düşeni hep yapmak istiyoruz.”

ÖZEL’DEN İMAMA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

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Özgür Özel dün, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta’ya da “geçmiş olsun” telefonu açtı ve acil şifa dileğinde bulundu. Öte yandan bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Özel’e iade-i ziyarette bulunacak.