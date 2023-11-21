CHP’de adaylık maratonu

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK), adaylıklar için “eşit temsil” kriteri de benimsendi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel de, “Önümüzdeki yerel seçimde de, halkın dertleriyle dertlenen, halkın sorunlarına çözüm üreten adaylarla seçimlere gireceğiz. Adaylarımızı belirlerken katılımcı, kapsayıcı ve demokratik yöntemler uygulanacaktır. Belediye başkan adaylarımız belirlenirken, aynı MYK ve Gölge Kabinemiz belirlenirken olduğu gibi mümkün olduğunca ‘Eşit Temsil’ prensibine uyulmasına özen gösterileceğini de ifade edeyim” dedi.

SON DAKİKA İTTİFAK

Yücel, MYK toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı’nın İYİ Parti’den adaylığına ilişkin, “Tabii ki aday olabilir. Yerel seçimlerin yaklaştığı süreçte İYİ Parti’den de başka partilerden de İstanbul’la ilgili de başka illerden de iddia ortaya koyan arkadaşlarımız olabilir, buna saygı duyarız. Ancak seçim yaklaştığında bu tip olaylarda iller, ilçeler bazında birlikte hareket etme ya da ortak adayla süreci yönetme gibi durumlarla da karşılaşabiliriz. CHP, 81 ilde ve tüm ilçelerde kendi adaylarıyla seçimi kazanacak şekilde hazırlanmaktadır” ifadelerini kullandı. Yücel şunları söyledi:

Haberin Devamı

BAHÇELİ NE DİYECEK

“(50+1” tartışması) Erdoğan’ın tüm derdi, ömrü yettiğince o koltukta oturmak. Ama burada asıl merak ettiğimiz, bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne diyecek? Cumhur İttifakı’nda bir kriz olduğu çok net ortada. Demek ki AKP’nin artık MHP’ye bir ihtiyacı kalmadı, daha da ötesinde MHP’yi sırtında bir yük olarak görmeye başladı. Esas mesele anayasızlaştırma meselesidir. Bunun sonu yok. Erdoğan belki farkında değil ama bindiği dalı kesiyor. (Mini Anayasa paketi) Anayasayı tanımayan bir anlayışla anayasa tartışmasına girmeyiz, CHP’nin bu konudaki tavrı nettir.

KONSER YANITI

Özgür Özel’in önceki akşam HEDEP’li Pervin Buldan ile birlikte İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde operacı Pervin Chakar’ın konserini izlemesine gelen tepkiler için de Deniz Yücel “Sanat evrenseldir. Genel Başkanımız sanata ve sanatçıya değer veren bir kişidir. Onun dışında çeşitli nedenlerle yapılan yakıştırma ve kulp takmalarla ilgilenmiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

SAMAST KARARINA ‘SÜMEN ALTI’ TEPKİSİ

Deniz Yücel “Ogün Samast hakkındaki soruşturmanın bugüne kadar davaya çevrilmemesi bunun birileri tarafından sümen altına itilmek istendiğini gösteriyor. Yerel mahkeme gerekçeli kararında terör örgütü üyeliğinden suç duyurusunda bulunuyor. Asıl olması gereken dava sürerken bunun yapılıp, örgüt üyeliği ile adam öldürme suçlarının aynı mahkemede birlikte yargılanmasıydı. 8-9 sene sonra, tahliyeden sonra kamuoyunun tepkisi sonucunda hızla iddianame düzenlenmiş” dedi.