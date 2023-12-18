CHP'de aday mesaisi... İzmir ve Antalya bekliyor

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CHP bu hafta çarşamba günü önce Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK), ardından Parti Meclisi’ni (PM) toplayarak 5 büyükşehir adayını daha açıklayacak. Adana, Mersin, Aydın, Eskişehir ve Hatay’da, memnuniyet anketlerinde de adları öne çıkan mevcut başkanlarla yola devam kararı çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son dakika sürprizi yaşanmaması halinde Adana’da Zeydan Karalar, Mersin’de Vahap Seçer, Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen ve Hatay’da da Lütfü Savaş yeniden aday gösterilecekler.

İZMİR VE ANTALYA BEKLİYOR

Birden çok adayın gündeme geldiği İzmir ve Antalya’da ise anket ve örgüt eğilimlerinin alınması süreçlerinin devam ettiği, bu nedenle her iki büyükşehirde de adayların açıklanmasının ay sonunda ya da ocak ayı başında yapılacak PM toplantılarına kalabileceği belirtiliyor. Kulislerde, İzmir’de Tunç Soyer, Antalya’da da Muhittin Böcek’in yerlerine yeni isimlerin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Yönetimi CHP’de olan büyükşehirlerden Muğla ve Tekirdağ’da da anket çalışmasının sürdüğü bildirildi. Muğla’da mevcut başkan Osman Gürün yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Tekirdağ’da ise mevcut başkan Kadir Albayrak’ın dışında özellikle eski milletvekili Candan Yüceer’in adının öne çıktığından söz ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kökenli Buğra Gökçe’nin adaylığının ardından “Ekrem İmamoğlu etkisi” tartışmalarının başladığı İzmir’de aday belirleme sürecinin sıkıntılı geçtiği de kulislerde konuşuluyor.

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CHP, son seçimlerdeki oyları da dikkate alarak AK Parti ve MHP’nin yönetimindeki büyükşehirlerden Bursa, Balıkesir, Denizli ve Manisa’yı hedefine aldı. Bu büyükşehirlere yönelik özel çalışma yürütülüyor.

O İLÇELERE ÖZEL ANKET

İSTANBUL, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin önemli ilçelerinde ise aday sayılarının çok olması nedeniyle özel çalışma yürütüldüğü belirtildi. CHP kaynakları, “Büyükşehirlerdeki ilçelerde adaylık için yoğun ilgi var, bazı ilçelerde aday sayısı 30’u buluyor. O nedenle buralarda özel çalışma yürütülüyor. Anketlerin yanı sıra örgüt ve seçmenin, bölgenin önemli kanaat çevrelerinin eğilimleri de alınıyor. O nedenle İstanbul ve Ankara da dahil bir çok büyükşehir ilçelerinde adayların açıklanması yılbaşından sonraya kalacak” dediler.