CHP’de aday anketleri başlıyor

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Önceliği büyükşehirler başta olmak üzere mevcut belediye başkanlarına veren CHP’de aday anketleri bu hafta başlıyor. Ankara, İstanbul ve Aydın’da mevcut başkanların adaylıkları kesinleştiğinden gözler kalan 8 büyükşehire çevrilirken, CHP, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oy oranıyla dikkat kesildiği Manisa, Denizli, Balıkesir ve Bursa’yı da mercek altına aldı. CHP’nin bu büyükşehirlerin yanı sıra yine Cumhurbaşkanlığı seçiminde önde çıktığı ya da ciddi oy artışı sağladığı il ve ilçelere yönelik de özel çalışma yapacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, vatandaş memnuniyetiyle öne çıkan mevcut başkanları büyük ölçüde yeniden aday göstereceklerini, şu ana kadar yapılan anketlerde sadece 3 büyükşehirde oy kaybı göründüğünü söylemesi de CHP’de dikkatleri bu hafta başlayacak anket sonuçlarına yöneltti.

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GARANTİLİ YERLER

CHP’de yenilikçi kanattan iki önemli isim, eski Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Çanakkale, eski milletvekili Candan Yüceer de Tekirdağ için adaylık mesajı verirken, kulisler ise Özel’in, “garantili yerler” diye ifade ettiği partinin önde olduğu yerlerde uzun süredir görev yapan isimlerde değişikliğe gidilebileceği açıklamasıyla hareketlendi. Özel, buralarda gençlere ve kadınlara şans tanınacağının sinyalini de verdi.

YOĞUN ADAY MESAİSİ

CHP’nin yönetiminde olmadığı yerlerde adaylar ise anketlerin yanı sıra örgüt denetiminde ön seçim diye nitelenen temayül yoklamalarıyla belirlenecek. Partinin her il için görevlendireceği Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyetlerin görüşleri de aday belirlemede dikkate alınacak.

GENEL DEĞİL YEREL İTTİFAK

CHP, ittifak kararını da netleştiriyor. Genel Başkan Özel bu konudaki kendi görüşünü, “Genelde büyük bir ittifak yerine yerelde gerekli yerlerde ittifak” diye açıklamıştı. CHP’nin yerelde nasıl bir ittifaka gidileceği konusunda ise özellikle örgütlerden gelecek önerileri dikkate alacağı da belirtilirken, önümüzdeki günlerde İYİ Parti başta olmak üzere eski masa ortaklarının yanı sıra HEDEP ile de görüşüleceği belirtiliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da partisinin yerel seçim sürecine ilişkin Hürriyet’e “Mevcut belediyelerin olduğu yerlerde anketler yapılacak, ayrıca örgütün ve milletvekillerinin de görüşleri alınacak. Sonuçta da her seçim bölgesine özel bir karar oluşturulacak. 2024’e girerken bütün belediye başkan adaylarımız belirlenmiş olacak. İttifak konusunda bölgesel işbirlikleri olasılığı daha yüksek görünüyor” dedi.

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- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa’nın ‘Bir Opera Gecesi’ dinletisine katıldı. HEDEP Milletvekili Pervin Buldan da konseri dinledi.