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CHP'de 40 il başkanı istifa etti

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#CHP#Oğuz Kaan Salıcı#İstifa
CHPde 40 il başkanı istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 15:24

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanının milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiğini duyurdu.

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CHP'li Salıcı, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmayı düşünen il, ilçe ve belde başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi için 26 Aralık'a kadar verilen sürenin dün sona erdiğini belirtti. Salıcı, milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanının istifa ettiğini kaydetti.

Bu kapsamda Bursa, Nevşehir, Malatya, Isparta, Erzincan, Aksaray, Tokat, Uşak, Yalova, Çorum, Balıkesir, Konya, Burdur, Mersin, Kırşehir, Hakkari, Tunceli, Van, Batman, Trabzon, Kocaeli, Karaman, Ordu, Hatay, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Aydın, Manisa, Çanakkale, Kayseri, Muğla, İzmir, Rize, Denizli, Sivas, Kilis, Gümüşhane, Artvin ve Karabük il başkanlarının istifa ettiği belirtildi.

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#CHP#Oğuz Kaan Salıcı#İstifa

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