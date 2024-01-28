'CHP zihniyeti sınıfta kaldı' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kayırmacılık, yolsuzluk Mersin'in önünü kapattı

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MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhur bizim Türkiye hepimizin. Mersin bizim Türkiye alayımızın kararlığı ile tek nefes olalım istiyoruz. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, demokrasimize milli birlik ve dirliğimize hayırlar getirmesini diliyorum. Mersin kardeşliğin timsalidir, aymazlığa geçit yoktur. Mersin son 5 yıldır yerinde saymakta. İdeolojik belediye anlayışı Mersin’i yorgun düşürmüştür. Hukuksuzluk Mersin’in yolunu kapatmıştır.

Şimdiye kadar kazanan bir avuç çıkarcıdır. CHP’li büyükşehir belediyesi bağlanan umutları israf etmiştir, hayal kırıklığı devasa boyutlara ulaşmıştır.

'KAYIRMACILIK, YOLSUZLUK MERSİN'İN ÖNÜNÜ KAPATTI'

Devamlı şaibelerle anılan bir belediye yönetimi karşımızdadır. CHP zihniyeti hepten çuvallamıştır. Başaracak olan Mersin sevdalıları şehremini vazifesini üstlenmeli. Kayırmacılık, yolsuzluk Mersin'in önünü kapattı. Üretmeyenlere, Mersin’i tanımayanlara uğurlar olsun demeliyiz. Mersin için ümitler yeşermiştir. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir.

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Demlenen dejenere olmuş cepheye karşılık veriyorsunuz. Mersin ayak bağlarını söküp atacak. Yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldı.

Önümüzdeki 5 yıl için onay istiyoruz. Mersin’i daha da büyütmek arzusundayız. Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayımız Serdar Soydan’dır. Silifke belediye başkan adayımız Sadık Altınok, Toroslar belediye başkan adayımız Ali Öz’dür.

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'İSRAİL'DEN HESAP SORULMALIDIR'

Gazze’de çocuklar katlediliyor. İsrail soykırım suçu işliyor. Artık bu kan durmalı, silahlar susmalıdır. İki devletli çözüm iklimi olmalı. İhtiyati tedbir kararı alınması müsbet bir gelişmedir. Ara kararı hiçbir ülke görmezde gelemez üç maymunu oynayamaz.

Adalet mutlaka tecelli edilmeli. Türkiye bu süreçte insanlığın safında zalimliğin karşısında. Ürkenlerin farkındayız. Türkiye’yi zora sokmak için terör örgütlerini kullanıyorlar. Maksat Türkiye’yi durdurmak. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde meşru varlığımızı çekemiyorlar.

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'TEK TERÖRİST KALMAYANA KADAR MÜCADELE SÜRECEKTİR'

ABD Suriye’de ne arıyor, Irak’ta ne geziyor. ABD’nin Suriye ve Irak’tan tamamen çekilmesinden başka seçenek yok. Türkiye, bölücü terör örgütüne verilen destekten rahatsızdır. Türkiye egemenlik haklarından vazgeçmeyecektir. Hiç kimse tarih gerçeğini değiştirmeyecektir. Tek terörist kalmayana kadar mücadele sürecektir.

CHP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KAFESİNDE

Demlenmiş CHP terörle mücadeleye şaşı bakmakta. CHP terör örgütünün kafesinde. Terörist Demirtaş’ın avukatı olan bu CHP’dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir. Mersin’in demlenmiş CHP zihniyetinden kurtarmak mecburiyettir.

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Unutmayanız elbette yapacağız hep birlikte başaracağız. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 31 Mart’ta pekişecektir. Merkezden yerele umuda yürüme azmindeyiz. Cumhur İttifakı varsa huzur vardır. Türkiye milletinin desteği ile Türkiye Yüzyılı hedefleri birer birer olacaktır. Mersin için canla başla çalışacağız.

Seçme katılımın yüksek olması tarihi önemdedir. Sandık güvenliğine dikkatte de hassasiyet gösterilmelidir.

