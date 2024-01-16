CHP ve DEM Parti görüşmesine ilişkin DEM'den açıklama: 'Tecritin aslında çözüm önündeki engelleyici rolüne dair tartışmalar yürütüldü'

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın CHP lideri Özgür Özel'e iade-i ziyaretlerinde neler konuşuldu? O görüşmenin ayrıntılarını anlatan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'in sözleri dikkat çekti.

"ÖCALAN'A TECRİT KONUŞULDU" AÇIKLAMASI

DEM Partili Temel, "Bugün şüphesiz Kürt sorununa yönelik CHP'nin ve genel olarak muhalefetin yaklaşımı tecrite ve tecritin aslında çözüm önündeki engelleyici rolüne dair tartışmalar yürütüldü. Bizim gündemimizde bu vardı" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları ve CHP Genel Başkanı, görüşmelerinin ardından yerel seçimler için bazı kentlerde seçim işbirliği konusunda ortak çalışma kararı aldıklarını duyurdular. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel ise o görüşmede yoktu. Ancak görüşmenin ayrıntılarını katıldığı bir programda verdi, "Kayyum siyasetine bağlı olarak partimize yönelik hukuk dışı uygulamalar, Can Atalay'ın durumu, seçim ise bunlardan biriydi."

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"DEM İLE GİZLİ DEĞİL AÇIK İTTİFAK"

DEM Parti'den gelen o açıklama gündemdeyken, eski CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, DEM Parti ile yerel seçimlerde kaçak güreşmeden ittifak yapılması gerektiğini söyledi.

Milliyet'e konuşan Atıcı, "DEM Parti ile kendi çizgilerimizi koruyarak daha önce olduğu gibi gizli değil, her şey kamuoyunun önünde olacak şekilde açıkça ittifak yapmamız gerekir" dedi.

"4 KENTTE CHP RİSKE GİREBİLİR"

İttifak yapılmaması halinde bazı yerlerde sıkıntı yaşanacağını savunan Atıcı, "DEM Parti'nin oy oranının yüksek olduğu İstanbul, Mersin, Adana ve Antalya gibi büyükşehirlerde CHP biraz sıkıntıya düşebilir, riske girebilir" ifadelerini kullandı.