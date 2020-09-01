CHP Sözcüsü Öztrak: ‘Gül’ün adaylığı gündemimizde yok’

“1.5 milyon öğrencinin uzaktan eğitime ulaşamadığını Sayın Bakan açıkladı. Bu salgın sürecinde bir nesli kaybedebiliriz. Bakan neyle meşgul? Öğretmen maaşlarının yük olmasından şikâyetle meşgul. OECD ülkeleri içinde öğretmenlerine en düşük maaşı veren 7 ülkeden biriyiz ama Bakan’ın bundan haberi yok.

SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Kırşehir’deki 30 Ağustos kutlamalarına güvenlik güçleri müdahale etti. Milletvekilimiz Metin İlhan’a karşı güç kullandı. Hatay milletvekili Barış Atay’a yönelik bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırının öncesinde sarayın atama memuru İçişleri Bakanı’nın ciddi kışkırtması var. Bu saldırıyı lanetliyoruz.

MEİS’İN SİLAHLANDIRILMASI

Meis Adası’nın silahlandırılması 1947 Paris Antlaşması’na açıkça aykıdır. Yunanistan’ın ülkemizi bölgede yalnızlaştırmak için elinden geleni yaptığını görüyoruz.

(Olası erken seçimde Abdullah Gül millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olur mu?) Bizim gündemimizde böyle bir konu yok. Dereyi görmeden paçayı sıvamanın da alemi yok.”

9 Eylül’de 96’ncı kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan CHP’de etkinlikler de görüşüldü. Buna göre kutlamanın korona önlemlerine uyarak açık havada Sunay Akın gösterisi ve keman dinletisi ile yapılması kararlaştırıldı.

ATAY’A GEÇMİŞ OLSUN

CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.