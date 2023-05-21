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CHP Sözcüsü Öztrak: Ben korktum küstüm yok

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#Faik Öztrak#CHP#TÜİK
CHP Sözcüsü Öztrak: Ben korktum küstüm yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçmenlere ikinci tur için sandık çağrısı yaptı.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçmenlere ikinci tur için sandık çağrısı yaptı: “Bir hafta sonra sandıkta bizim evlatlarımızı kovup sığınmacıları ülkeye dolduran, ülkemizi uçurumun kenarına getiren bu zihniyeti oylayacağız. Seçim hiç karışık olmayacak. Vatandaşımız bu iş ikinci turda biter dedi, başımızın üstünedir. Şimdi ikinci tur için yepyeni bir sayfa açıyoruz. Bu seçimde ‘korktum’ yok, ‘Kırıldım’ yok, ‘küstüm’ yok. Biz önce seçimi alacağız. Varsa kırgınlıkları, küskünlükleri ve diğer her şeyi sonra konuşacağız. O yüzden şimdi ‘Türkiye için karar ver’. Sen kararını ver, 28 Mayıs’ta Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsun.

3 MİLYON EV GENCİ

TÜİK’in makyajlı verilerine göre taşı sıksa suyunu çıkaracak 3 milyona yakın gencimiz ne okuyor, ne bir işte çalışıyor. ‘Ev genci’ olmuş, anasının babasının eline bakıyor. Gençlerimiz evlenmeyi bir ev, bir araba almayı geçtik, iyisinden bir telefon almayı bile zor hayal eder oldu. Kredi kartlarından nakit çekimleri, kuyum harcamalarını baskılamak için bankacılık sistemine müdahale ettiler. Birkaç gün sonra Merkez Bankası geri adım atmak zorunda kaldı. Size saldıran falan yok. Siz kendinizi ayağınızdan vurdunuz.”

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#Faik Öztrak#CHP#TÜİK

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