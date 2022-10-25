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CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Milleti referandumla yormasınlar

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#Faik Öztrak#Referandum#TOGG
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Milleti referandumla yormasınlar
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 07:00

CHP Sözcüsü Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa'da yapılacak başörtüsü düzenlemesiyle ilgili referandum önerisi için, “Referandumla milletimiz yormasınlar. Başka hesaplar peşinde koşmuyorlarsa teklifimizi desteklesinler” dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken özetle şunları söyledi:

“(Başörtüsü teklifi) Ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa, başka hesaplar peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler. Referandumla milletimizi yormasınlar. Bunlar gerçekten samimiyse, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkmasın, azıcık yerli ve milli olsunlar.

(Kılıçdaroğlu’nun bir de kendisinin denenmesini istemesi adaylık sinyali mi?) Aslında bu yorumu ilk yapan Erdoğan.

TOGG DAVETİNE KATILMAYACAK

(Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in TOGG’un 29 Ekim’deki törenine davet edildiklerini yazdı, bir katılım olacak mı?)

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TOGG, Türkiye’nin mobilite teknolojilerinde söz sahibi bir ülke olması için doğru zamanda yola çıkmış, hepimizi gururlandıran bir özel kesim girişimidir. Doğru yapılan, iyi yönetilen her projenin destekçisi olduğumuzu söylemiştik. Bu davet şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık. Ama Erdoğan bu özel günü, projeyi siyasi şova dönüştürme gayreti içinde. Bu sebeple davete sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını ancak en kısa sürede TOGG’u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur, TOGG’a başarılı bir lansman dileriz.”

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#Faik Öztrak#Referandum#TOGG

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