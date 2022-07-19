CHP Sözcüsü Faik Öztrak: KYK borçları için bizi mi beklediniz

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) değerlendirilen gündemle ilgili basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Hayat pahalılığı ile 15 Temmuz arasında hiçbir bağ yoktur. Ama her ikisinin de müsebbibi ‘Liyakat yerine sadakat’ diyen, ‘İş bilmezse de benden olsun’ diyen yönetim anlayışıdır. Bu zulmün sebebi dünyadaki fiyatlar, dış mihraklar filan değil, bizatihi bu hükümet. Avrupa’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 10 artarken Türkiye’de yüzde 110 arttıysa, gençlerimizin bir ev bir araba alması hayal olduysa, bunun sorumlusu Erdoğan şahsım hükümetidir. Bu hükümet raf ömrünü tamamlamıştır, bunlar artık metal yorgunudur.

EKSİK DE OLSA YAPTILAR

Bizim önerdiğimiz projelerle oy toplamaya çalışmaktadırlar. Onları da yarım yamalak, eksik gedik yerine getirmekteler. Sayın Genel Başkanımız daha iktidara gelmeden dediklerini yaptıran genel başkan olarak dünya siyaset tarihine geçti bile. Genel Başkanımız, ‘Emekliye iki ikramiye’ dedi; önce ‘Olmaz’ dediler, ‘Kaynak yok’ dediler, sonra onu yarım yamalak tıpış tıpış yaptılar. Genel Başkanımız ‘3600 ek gösterge’ dedi, bunlar direndiler, ama sonra yaptılar, yine yarım yamalak. Genel Başkanımız ‘Taşeron işçilere kadro’ dedi, bunlar yine yarım yamalak da olsa yaptılar. ‘Elektrikte tarifeli kademe getirin’ dedi bir süre sonra yaptılar. ‘Asgari ücreti yıl ortasında artırın, enflasyon çok yüksek’ dedi, önce ‘Yasa masa’ diye gevelediler, sonra eksik de olsa yaptılar. Genel Başkanımız KYK borcu olan gençlerimize ‘Faizi ödemeyin biz gelince faizi sileceğiz’ dedi; beyefendilerin yine etekleri tutuştu. Allah aşkına bugüne kadar aklınız neredeydi? Gençlerin KYK borçlarını görmek için bizi mi beklediniz? Ne diyelim taklitler aslını yaşatır. Onun için biz iktidara gelir gelmez milletten alınanları tastamam milletimize geri vereceğiz.”

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F-16 ŞARTI KABUL EDİLEMEZ



ÖZTRAK “Amerikan Kongresi’nin F-16 satışını şarta bağlayan kararını sineye çekmemiz, kabul etmemiz mümkün değildir. Bu bile NATO zirvesinde kapalı kapılar ardında başka pazarlıklar mı yapıldı diye bizi düşündürmektedir. Erdoğan görüşmede yanına Dışişleri Bakanlığı’ndan kimseyi almadı. İktidara gelmekte olan bir parti olarak bu görüşmede konuşulanların arşivlere girmesini millet adına talep etmek hakkımızdır” dedi.