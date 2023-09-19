×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Hatalarımızı düzelteceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Faik Öztrak#Özgür Özel#MYK
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Hatalarımızı düzelteceğiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında, “Yılgınlığa teslim olamayız. Silkinip ayağa kalkacağız. Önceki seçimde eksik yaptıklarımızı giderecek, hatalı yaptıklarımızı düzelteceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Öztrak özetle şunları söyledi:

“Mayıs seçimlerinde istediğimiz sonucu alamadığımız için herkesten çok biz üzüldük. Ama Erdoğan’ın en büyük kâbusu olan bir başka hususu da görmezden gelemeyiz. Geçen seçimde bizim cumhurbaşkanı adayımız seçmenin yüzde 48’ini bir araya getirdi.

YÜZDE 48 EN BÜYÜK KÂBUSLARI

Sarayın en büyük kâbusu, muhalefetin bu birleşmiş gücü. Ve şimdi yüzde 30’un altına düşen oyuyla belediyelerin yüzde 100’ü almak için yüzde 48’lik muhalefeti dağıtmanın, bizi kavgalı ev olarak göstermenin tek çare olduğunu biliyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Yüzyıllık bir parti olmanın gururuyla, Atatürk’ün kurduğu parti olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Yenileneceğiz. Bu süreçte etik sınırları aşmayan her tartışmayı, istişareyi hataların düzeltilmesi, mücadelemizin güçlenmesi için fırsat olarak göreceğiz. Yenilenme sürecimizi bu ruhla sürdürerek bir demokrasi şöleni olacak kurultayımıza hızla ilerleyeceğiz.”

Haberin Devamı

ÖZEL’İN KENDİ TERCİHİ

Öztrak, Grup Başkanı Özgür Özel’in bundan sonra acil durum olmadıkça MYK toplantılarına katılmayacağı açıklaması için, “Sayın Özel’in kendi tercihidir” derken, İzmir kongresindeki kavga görüntülerine ilişkin de “Diğer partilerde olduğu gibi bizde de istenmeyen davranışlarla karşılaşılabiliyor. Genel Başkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızı görevlendirdik, inceleme sonuçlarına göre de hareket edeceğiz” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Faik Öztrak#Özgür Özel#MYK

BAKMADAN GEÇME!