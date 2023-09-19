CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Hatalarımızı düzelteceğiz

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Öztrak özetle şunları söyledi:

“Mayıs seçimlerinde istediğimiz sonucu alamadığımız için herkesten çok biz üzüldük. Ama Erdoğan’ın en büyük kâbusu olan bir başka hususu da görmezden gelemeyiz. Geçen seçimde bizim cumhurbaşkanı adayımız seçmenin yüzde 48’ini bir araya getirdi.

YÜZDE 48 EN BÜYÜK KÂBUSLARI

Sarayın en büyük kâbusu, muhalefetin bu birleşmiş gücü. Ve şimdi yüzde 30’un altına düşen oyuyla belediyelerin yüzde 100’ü almak için yüzde 48’lik muhalefeti dağıtmanın, bizi kavgalı ev olarak göstermenin tek çare olduğunu biliyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Yüzyıllık bir parti olmanın gururuyla, Atatürk’ün kurduğu parti olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Yenileneceğiz. Bu süreçte etik sınırları aşmayan her tartışmayı, istişareyi hataların düzeltilmesi, mücadelemizin güçlenmesi için fırsat olarak göreceğiz. Yenilenme sürecimizi bu ruhla sürdürerek bir demokrasi şöleni olacak kurultayımıza hızla ilerleyeceğiz.”

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ÖZEL’İN KENDİ TERCİHİ

Öztrak, Grup Başkanı Özgür Özel’in bundan sonra acil durum olmadıkça MYK toplantılarına katılmayacağı açıklaması için, “Sayın Özel’in kendi tercihidir” derken, İzmir kongresindeki kavga görüntülerine ilişkin de “Diğer partilerde olduğu gibi bizde de istenmeyen davranışlarla karşılaşılabiliyor. Genel Başkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızı görevlendirdik, inceleme sonuçlarına göre de hareket edeceğiz” dedi.