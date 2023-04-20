CHP seçim irtibat bürosuna saldırı

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Örnek Mahallesi’ndeki CHP İrtibat Bürosu’na dün 01.00 sıralarında bir grup geldi. Gruptakilerden bazıları, büronun önündeki flamaları kesti, camlara sprey boyayla yazılar yazdı. Motosikletli 2 kişi de havaya ateş açtı. Grup daha sonra kaçarken ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri irtibat bürosuna giderek araştırma yaptı. İrtibat bürosu ve sokaktaki kamera görüntüleri incelendi. Olay yerinde kurusıkı silahtan atılmış 3 kovan bulundu. İstanbul Valiliği, saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri bir an önce sorumluları bulmaya davet ediyorum” dedi.