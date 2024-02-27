CHP sahaya iniyor

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CHP yönetimi seçimlere yönelik ilk adımı, sandık güvenliği konusunda atarak sandık görevlileri listelerinin eksiksiz bir şekilde seçim kurullarına teslimi için her ili PM üyeleri ve milletvekillerine zimmetledi. CHP kaynakları, “Seçimde önemsediğimiz konuların başında sandık görevlilerimizle ilgili hazırlıkları eksiksiz yapmak geliyordu, bu yapıldı. Parti yönetiminden, grubumuzdan arkadaşlarımızın da her ildeki hazırlıklarla ilgili görevlendirilmesinin ardından hazırlanan listelerimiz seçim kurullarına teslim edildi. Şimdi seçimlerde bu işin sorunsuz işlemesi için takibi gerekiyor, bunun da yakın takibi yapılacak” dediler.

GÜNDE 2-3 MİTİNG YAPILACAK

CHP, kampanya stratejisini ise dünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarıyla netleştirdi. CHP kazanılabilme olasılığı nedeniyle “sınırda” diye nitelenen il ve ilçeler ağırlıklı olmak üzere tüm gücüyle de sahaya inmeye hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel için yoğun bir miting programı hazırlanırken, parti kaynakları, “Daha çok son seçimlerde aldığımız oylar nedeniyle sınırda dediğimiz il ve ilçeleri kapsamak üzere bazen günde 2-3 ayrı yerde çok yoğun bir miting programı hazırladık. Ayrıca bütün MYK ve PM üyelerimizin yanı sıra milletvekillerimizle de illerde olacağız. Her ilde, bazı büyük kritik ilçelerde de parti yöneticilerimiz ve milletvekillerimizden görevlendirmeler yapılacak” bilgisini aktardılar.

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‘SINIR’DAKİ İLLERE AĞIRLIK

CHP seçimde hedefine son seçimlerdeki oy oranları nedeniyle sınırda diye nitelediği büyükşehirlerden Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli’yi koydu. Ayrıca kritik oy dengeleri nedeniyle Kırıkkale başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde de kampanya yoğunlaştırılacak.

ÖZGÜR ÖZEL POLEMİĞE GİRMEYECEK

CHP kaynakları, Özel’in bugüne kadar uyguladığı yöntemin bundan sonraki kampanya döneminde de uygulanacağını belirterek, “Cumhurbaşkanı ya da diğer liderlerle polemiğe girmek, cevap yetiştirmek gibi bir çabanın içinde olmayacağız. Oralardan gelecek açıklamalara çok zorunlu olmadıkça cevap vermeyi düşünmüyoruz. Bunu bugüne kadar önemli ölçüde uyguladık. Bize göre şu anda ülkenin en önemli gündemi ekonomi ve yoksulluk. Kampanyamızın odağına da ağırlıklı olarak ekonomi ve yoksullukla birlikte her il ve ilçeye özgü yerel konuları alacağız” dediler.