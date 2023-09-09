CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 08/09/2023 tarihinde bir TV kanalında yayınlanan programın canlı yayınına telefonla bağlanarak yapmış olduğu yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinde düzenlenmiş olan “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” ve “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesinde düzenlenmiş olan “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.