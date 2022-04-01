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‘CHP liderine tepki tweet’i attı, Akşener görevden aldı’

#İYİ Parti#Meral Akşener#Yavuz Ağıralioğlu
‘CHP liderine tepki tweet’i attı, Akşener görevden aldı’

İYİ Parti’de önceki gün yaşanan revizyonun ardından “Akşener partiyi artık kendisi dizayn edecek. İYİ Parti merkez sağa yakınlaştı” yorumları yapılıyor.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimlerine gidilen süreçte Başkanlık Divanı’nda revizyon yaptı. Değişiklikle Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na getirildi. Teşkilat yönetimi Akşener’e bağlandı.

Parti kurulduğundan bu yana Teşkilat Başkanı olarak görev alan Aydın’ın, ‘Siyasi İşler Başkanı’ olması dikkat çekti. Teşkilat İşleri de doğrudan Genel Başkan Akşener’e bağlandı. Bu değişiklik, “Akşener, partiyi artık kendisi dizayn edecek. Parti teşkilatlarını ilk kez kendine bağlayan genel başkan” şeklinde yorumlanıyor. Akşener’in “partisini bu değişikliklerle birlikte merkez sağ bloğa daha da yakınlaştırdığı” belirtildi.

Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı’nın Kurumsal İlişkiler Başkanı olması da diğer dikkat çekici değişiklik.

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İYİ Parti’nin yeni başkanlık divanında Yavuz Ağıralioğlu’na görev verilmemesi de dikkat çekti.

DİYARBAKIR KESİĞİ

Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “Demokrasinin yolu Diyabakır’dan geçer” sözleri üzerine sosyal medyadan açıklama yapmış ve “Demokrasi ülkeye Diyarbakır’dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır. Diyarbakır dahil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM’den geçer” demişti. Kulislerde Ağıralioğlu’nun açıklamasına Akşener’in tepki gösterdiği ve uyardığı konuşulmuştu. Ağıralioğu’nun sorumlu olduğu Türk Dünyası Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevine de Rıdvan Uz getirildi.

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Yavuz Ağıralioğlu

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