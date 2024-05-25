CHP Lideri Özel’den ‘uyutma’ yorumu: Bir kuşakta travma yaratırsınız

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TV 100 canlı yayınında dün akşam gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özel, özetle şöyle konuştu: “Bugün karşı karşıya olduğumuz konu tasarruf yapacağız, buna ayıracağımız para yok. Ne yapacağız, öldüreceğiz. Elimizi taşın altına koymaya hazırız. Belediyeler bunun altından tek başına kalkamaz, o yüzden fon kurulması gerekiyor.

YAŞAMAYAN BİLMİYOR

Hayvan hakları savunucularının dedikleri de doğru, bu konudan rahatsız duyanlar da haklı. Yaşamayan bilmiyor. Annesi çocuğu servise okula götürecek, 15 köpek geliyor. Bizim itlaf noktasında, uyutma noktasında anlaşmamız mümkün değil. Sorun görmezden gelinemez, ama katledilmeleri karşısında net şekilde dururum. 1.5 milyon köpeği itlaf ederseniz bir kuşakta travma yaratırsınız. Bu olacak iş değil. Popülizm yapmayacağız.

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TÜRKİYE İÇİN LOBİ FAALİYETİ

İBB’nin Roma gezisi lobicilik çalışması. Bu İstanbul’da yapılacak olimpiyatlarla ilgili en önemli adım, tanıtım faaliyeti. Eğer belediye kaynakları ile gazeteciler götürülüp CHP veya belediye başkanı yararına PR çalışması olsa bu hoş durum olmaz. Bu İstanbul için savunuculuk, lobi faaliyeti. Bu işin sonucuna iyi bir sonuç alındığında hep birlikte kazanacağız. Ben meseleyi mahsurlu, sorunlu görmüyorum.

Bir miting sahnesi 2.5-5 milyon TL’ye mal oluyor. O yüzden ben otobüs kullanıyorum. Ben 105 mitingde 4-5 tanesinde sahne kurdurdum, gerisinde otobüsten konuştum. Ben partinin parasını harcama konusunda hassasım.

GAZETECİ ALMADIM

(Azerbaycan gezinize gazetecileri alacak mısınız, aldığınızda o gazetecilerin masraflarını CHP mi ödeyecek?) 8 Haziran’da Bükreş’e gidiyorum, almıyorum, 10 Nisan’da Bükreş’teydim almadım, Kıbrıs’a gittim almadım. Bir tek Filistin meselesinde bir gazeteci ‘Mutlaka orada olmak isterim, katkım olur’ dedi ona da dedim ki bu gazeteci davet işleri biraz netameli işler belki kurumunuz karşılamayı düşünürse olabilir dedik.

PARTİMİZE GELMEK İSTEYENLER VAR

Partimize gelmek isteyen çok fazla milletvekili de var. O süreci hem kendimize hem muhalefete zarar vermeyecek şekilde götürmeye çalışıyoruz. AK Parti’den de olabilir. Yaklaşımımız şu; her gelmek isteyeni doğrudan alamayız. Geçmişte ne yapmış ne söylemiş diye bakarız. Ayrıca, siyasi partilerin komisyon sayıları düşsün istemem. Bunun bana faydası olmaz.”

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Özgür Özel, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen, ‘Dil Derneği Ustalara Saygı Gecesi’ etkinliğinde yaptığı konuşmada da müfredat tartışmalarıyla ilgili olarak “Anayasayı nasıl yapıyorsan müfredatı da o şekilde yapman lazım. Almanya’nın ihracattaki başarısı, teknolojideki başarısı nereden geliyor? Kimsenin tartışmadığı tam bir ulusal mutabakatla ortaya konmuş bir eğitim sistemi var” dedi.