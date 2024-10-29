CHP lideri Özel: Şehit analarının, şehit babalarının rızası olmayacak hiçbir şeyin tarafında değiliz

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CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Birinci Meclis (Kurtuluş Savaşı Müzesi) önünden Anıtkabir'e yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri ve partililer katıldı. Özgür Özel, yürüyüş öncesi buradaki parti otobüsünün üzerine çıkarak vatandaşlara seslendi. Özel, tarihi bir kavşaktan vatandaşlara seslendiğini belirterek, "Bu ülkeyi kuranlar ve kurtaranlar, 23 Nisan 1920'de bu binanın içinde kararı verenler ve Kurtuluş Savaşı'nı yönetenler kimseden korkmadılar. Ne dünyanın en güçlü devletlerinden, ordularından, işgal kuvvetlerinden ne onların içerdeki iş birlikçilerinden ne de korkarak 'Milli Mücadele'ye gerek yok, Cumhuriyetin ilanından önce birilerine danışalım, mandayı, himayeyi savunalım' diyen korkaklara inat bu binadakiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları korkmadılar. Bu memleketi onlar kurtardılar bu Cumhuriyeti onlar kurdular. Şimdi bu tarihi kavşakta yepyeni bir kavşaktayız" dedi.

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'BU ÜLKENİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜN TEMİNATI CHP'DİR'

Özgür Özel, Türkiye'yi korkutarak, sindirerek bu ülkeye istikamet vermeye çalışanlar olduğunu belirterek, "Onların karşısında dimdik ayakta durmak ve Cumhuriyetimizi hedeflerinden geriye götürenlere karşı adaleti ve demokrasiyi şahsi çıkarlarına göre kısıtlayanlara karşı emeklileri, çiftçileri, esnafları savunmak için, bir kişi için bir anayasa değişikliği hesap edenlere karşı ya da bir kişinin geleceği için, sözde bir kişinin 'umut hakkı' için bu memleketin umutlarını tüketenlere karşı bizim hep birlikte milletin sesini yükseltmeye ve büyük bir cesaret göstermeye, demokrasiye, kardeşliğe ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Onun için bugün buradayız. Kendi hedefleri için milleti sefalete, güvensizliğe sürümek isteyenlerin yaptıklarını hep beraber görüyoruz. Kimse unutmasın ki kardeşliğimizin, bir arada yaşama irademizin ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün bir teminatı varsa o da Atatürk'ün eseri, Cumhuriyet Halk Partisi'dir" ifadelerini kullandı.

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‘HİÇ KİMSE BU MEYDANI HAFİFE ALMASIN’

100 yıl önce olduğu coşkuyla, 101'inci yılda da hep birlikte olduklarını kaydeden Özel, "Hiç kimse bu meydanı hafife almasın. Şimdi birileri ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine değil de siyasi çıkar hesaplarına göre birtakım adımlar atmaya başlıyor. İşte biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hesaplara karşı bu ülkedeki 86 milyonun müşterek menfaatlerini korumak durumundayız; kararlılık ise bizde var, cesaret ise bizde var. Hazırlıklı olmak ise bizde var. Ama bizde; millete veremeyeceğimiz hesap, birilerine verilmiş sözler gizli kapılar ardında mutabakat yok. Aksine açıklık, şeffaflık ve kararlılık var. Bugün bu tarihi kavşakta Cumhuriyeti hep beraber yüceltmeye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine el koymanın kararlılığı ile yürüyüşe geçmeye geldik. Eğer 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel hesaplar, kişisel çıkarlarla birileri bir şey yapacak, bir adım atacak ve o adımlar anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz. Buradan ifade etmek isterim ki biz bölünmeye karşıyız, biz kavgaya, çatışmaya karşıyız. Ancak biz şehit analarının, şehit babalarının, şehitlerin emaneti evlatlarının ve gazilerimizin gözünün içine bakılmayacak, onların rızası olmayacak hiçbir şeyin de tarafında değiliz" dedi.

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'KISIR KAVGA VE ÇEKİŞMELERİN TARAFI DEĞİLİZ'

Özel, kutuplaşmanın kimseye yaramayacağını söyleyerek, "Kutuplaşma yoksullara, halkın temel direği olan orta direğe, esnafa, memura hiç yaramaz. Onun için biz Türkiye'de kavgayı yoksullar adına, işsizler adına, gençler adına, emekliler adına, emekçiler adına, çiftçiler adına vermeye varız. Kısır kavga ve çekişmelerin tarafı değiliz. Malumunuz bugün Cumhuriyet Bayramı. Biz de bu bayramda bu toplum bölünmesin istedik. Sayın Erdoğan'a çağrıda bulundum. Dedim ki; 'Gelin, Atatürk Orman Çiftliği'ne bütün itirazlara rağmen yapılmış, Atatürk'ün vasiyetine aykırı olan o sarayda bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yerine Atatürk'ün evinde, milletin evinde, Çankaya Köşkü'nde hiçbir partiyi ayırmadan gelin Cumhuriyeti olması gerektiği yerde kutlayalım.’ Bu çağrıma, maalesef olumlu bir yanıt gelmedi. Onun için, Erdoğan orada, biz buradayız. Saray orada Çankaya Köşkü burada. Ve şunu söylüyorum; elbette çok yakında Cumhuriyet kutlamaları milletin evinde, Çankaya Köşkü'nde yapılacak ve emin olun o gün orada sizin seçtiğiniz bir cumhurbaşkanı oturacak" dedi.

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Konuşmalarından ardından CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindekiler Anıtkabir'e yürüdü. Özel ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel, mozoleye çiçek bıraktı.