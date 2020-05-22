MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP lideri Kılıçdaroğlu: Faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz
GeriGündem CHP lideri Kılıçdaroğlu: Faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 22.05.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz
Abone Olgoogle-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. "Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, "İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle