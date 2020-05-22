CHP lideri Kılıçdaroğlu: Faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz."