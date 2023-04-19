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CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa etti

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#Özcan Purçu#CHP#İstifa
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 19:09

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'nin milletvekili aday listelerinde hiçbir Roman vatandaşa yer verilmemesini gerekçe göstererek, CHP üyeliğinden istifa etti.

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Purçu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün üzülerek partimden istifa etmiş bulunuyorum. İstifamın gerekçesi; 7 milyona yakın Roman vatandaşın yok sayılmasıdır. CHP'de 10 Roman aday adayından hiçbirinin aday gösterilmemesidir. Bu mesele Özcan Purçu meselesi değildir. Bu mesele Roman Politikalarının yok sayılmasıdır. İzmir, İstanbul ve Edirne'den başvuran 10 Roman aday adayının hiçbiri listeye konmamıştır. Bir oy önemli denirken; 7 milyon Roman görmezden gelinmiştir. Romanlar daha çok temsiliyet isterken; en büyük deprem Romanlara yaşatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinde 3 dönem milletvekilliği yapmış biri olarak buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte beni destekleyen ve vekil olmamda katkı sunan federasyonlara, derneklere , Roman kardeşlerime minnetimi bir borç biliyorum.

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#Özcan Purçu#CHP#İstifa

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