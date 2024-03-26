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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kiraz'da esnafı ziyaret etti

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#İzmir#CHP#Secim2024
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kirazda esnafı ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 17:18

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Kiraz'da esnaf ve yurttaşlarla buluştu. Göreve geldikten sonra yapacağı çalışmaları anlatan Tugay, herkesin desteğini beklediğini ifade ederek "Sözüm söz, Aziz Başkan gibi çalışacağız. Tüm sorunlarınızı çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

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CHP Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun, CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya ve partililerin katıldığı programda, Tugay ilçe sakinlerinin sorunlarını dinledi. Seçilip göreve geldikten sonra yapacağı çalışmaları anlatan Tugay, 31 Mart'ta herkesin oy kullanmasını isteyerek "İzmir'in 30 ilçesi de en güzel hizmeti hak ediyor. Biz de o hizmeti her köşesine ayrı değer verdiğimiz güzel şehrimize getireceğiz. Beklediğiniz, özlediğiniz çalışmaları hayata geçirmemizi sağlamak sizin elinizde. Sandığa gitmeye çok kısa bir süre kaldı. Lütfen oyunuzu vicdanlı, adaletli, dürüst ve çalışkan adaylardan yana kullanın" diye konuştu.

"AZİZ BAŞKAN GİBİ ÇALIŞACAĞIM"

Ziyaret sırasında vatandaşlar, 'Her şey çok güzel olacak' sloganları attı. Kiraz'da bir kişinin "Aynı düşüncede olmasak da Aziz Başkandan memnundum" sözlerine yanıt veren Tugay, “Sözüm söz, Aziz Başkan gibi çalışacağız. Seçimin ertesi buradayız, yeter ki bize destek olun. Tüm sorunlarınız çözülecek. Siz çok kıymetlisiniz" ifadelerini kullandı.

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Tugay, esnafın "Enerjiniz yüksek, gençliğiniz var" sözlerine "Sizin sayenizde" ifadeleriyle karşılık verdi. Başkan Tugay, Kiraz Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni de ziyaret ettikten sonra esnafı gezdi.

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#İzmir#CHP#Secim2024

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