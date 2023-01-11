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CHP, İYİ Parti, HDP’den AK Parti’ye randevu yok

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#AK Parti#CHP#İYİ Parti
CHP, İYİ Parti, HDP’den AK Parti’ye randevu yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 07:00

AK Parti’nin başörtüsü ve aileye ilişkin Anayasa değişiklik teklifine destek arayışı için ikinci tur görüşmelerinde randevu krizi yaşandı. CHP, İYİ Parti ve HDP, AK Parti’nin randevu taleplerini geri çevirdi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu dün Parlamento Muhabirleri Derneği’ne (PMD) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptıkları ziyarette, AK Parti’ye Anayasa değişikliği için randevu vermemelerinin gerekçesini anlattı. Özel ve Dervişoğlu randevu istenen günde CHP’den Ali

Mahir Başarır ve İYİ Parti’den Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için karma komisyonun toplantıya çağırılmasını “siyasi nezaketsizlik” olarak nitelediler.

SAVAŞ BALTASIYLA GÖRÜŞELİM DENMEZ

Özel, bu konuda İYİ Parti ile görüşerek ortak tutum geliştirdiklerini belirterek şöyle dedi:

“AK Parti ‘Gelin Anayasa değiştirelim’ derken, bir anda iki milletvekilimizin dosyalarını cımbızlayıp, ‘Gelin dokunulmazlıklarını kaldıralım’ diyor. Bir randevuyu reddetmek bizim siyasi geleneğimizde yok. Savaş baltasını çıkarıp da karşıdan üzerimize doğru koşturarak gelin görüşelim demeyi de biz anlayamadık. Zamanlama manasız, üslup ve yöntem son derece özensiz.”

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Dervişoğlu da, randevu tarihinde de dokunulmazlıklarla ilgili komisyonun toplanmasını “siyasi nezaketsizlik” olarak niteledi ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan randevu isteyeceklerini söyledi.

AK PARTİ’DEN YANIT

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de, “Güncel konuların böylesine tarihi bir meseleye tartışma konusu yapılmasını doğru bulmuyoruz” açıklamasını yaptı.

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#AK Parti#CHP#İYİ Parti

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