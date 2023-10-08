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CHP İstanbul İl Kongresi'nde arbede

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kongre#İstanbul
CHP İstanbul İl Kongresinde arbede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 15:25

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşma yaptığı sırada salondakilerden bazılarının tepki göstermesi üzerine arbede çıktı.

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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı'nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışıyor. Kongrede CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşma yaptığı sırada, salondaki bazı katılımcılar yuhlayarak tepki gösterdi. Bunun üzerine salonda arbede çıktı.

CHP İstanbul İl Kongresinde arbede

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Eylül'de Yuvam İstanbul kreşinin Sultangazi'de açılışı sırasında katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek tepki göstermişti.

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CHP İstanbul İl Kongresinde arbede

CHP İstanbul İl Kongresinde arbede

CHP İstanbul İl Kongresinde arbede

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#CHP#Kongre#İstanbul

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