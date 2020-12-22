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Haber Giriş: 22.12.2020 - 23:06 | Son Güncelleme:

CHP İstanbul İl Başkanlığı yeni kiraladığı binada izinsiz tadilat yaptı

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CHP İstanbul İl Başkanlığı yeni kiraladığı binada izinsiz tadilat yaptı
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın kiraladığı binada izin alınmadan tadilat yapması şikâyet konusu oldu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri izinsiz tadilatı durdurarak işlem yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından kiralanan binada, imar yönetmeliğine aykırı biçimde izinsiz tadilat yapılmaya başlandı.

Şikâyet üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Canan Kaftancıoğlu'nun yönettiği CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın kullandığı binaya giderek, tadilata müdahale etti.

Bakanlık yetkilileri izinsiz işlem nedeniyle tadilatı durdurarak işlem başlattı.

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