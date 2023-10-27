CHP ile DEVA’nın arasını açan ‘gizli görüşme’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun DEVA Partisi’nin İstanbul’daki örgüt yöneticileriyle yaptığı gizli görüşme DEVA Partisi’ni öfkelendirirken, Genel Başkan Ali Babacan da, “Üzüldük ve şaşırdık” tepkisini verdi. Babacan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

‘DOĞRU DEĞİLDİR’ DEDİK

“İlçe başkanlarımızın bir süredir ayrılma hazırlığı içinde olduğunu biliyorduk. Ama geçtiğimiz cumartesi günü Kılıçdaroğlu ve ilçe başkanlarımızın bir araya geleceğiyle ilgili bir bilgi bizde yok. Salı günü öğrendiğimizde üzüldük ve şaşırdık. Önce ‘Doğru değildir herhalde’ dedik. Dün akşam Sayın Kılıçdaroğlu, sözcümüzü aramış ve bir izahta bulunmuş. Bana da selamlarını iletmiş, en kısa zamanda görüşme niyetini ifade etmiş. Burada önemli olan iki kişi arasındaki bu görüşme değil. Siyasi nezaket gereği de kamuoyuna açık net bir açıklama duymak hakkımız.”

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13 ÖRGÜT İSTİFA ETTİ

Kılıçdaroğlu ile görüştükleri belirtilen DEVA’nın İstanbul’daki 13 ilçe başkanı istifa etti. İstifa edip CHP’ye katılacakları belirtilenler arasında Esenyurt Kurucu İlçe Başkanı olan ve belediye başkanlığı verileceği öne sürülen Halis Kahriman ile Zeytinburnu, Sancaktepe, Bahçelievler, Esenler, Sultanbeyli, Fatih kurucu ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü ve Silivri ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Kahriman’a belediye başkan adaylığı önerildiği iddiası da CHP’de tartışma yaratırken, özellikle değişimci kanattan tepkiler yükseldi.